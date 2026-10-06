안양시 '2025년 경기도 시군종합평가' 2년 연속 우수 지자체 선정

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최대호 시장 "시민 삶을 최우선에 둔 고품질 체감 행정 계속 이어나갈 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 경기도 주관 '2025년 경기도 시군종합평가'에서 우수 시·군으로 선정돼 도지사 표창을 받았다고 6일 밝혔다.

안양시가 경기도가 주관한 '2025년 경기도 시군종합평가'에서 우수 시군으로 선정돼 도지사 표창을 받았다. [사진=안양시]

시는 이날 오후 시청 접견실에서 표창 전수식을 열고 시군종합평가 우수기관 수상을 자축했다. 앞서 경기도는 지난 9월 안양시를 포함한 도내 15개 우수 시·군에 표창을 수여한 바 있다.

시군종합평가는 경기도가 도내 31개 시·군을 인구 규모별 3개 그룹으로 분류해 정부합동평가 연계 지표(50%)와 도정 주요 시책 지표(50%)의 추진 성과를 다각도로 검증하는 종합 행정 평가다.

안양시는 수원, 성남, 고양, 용인, 화성 등 인구수가 많은 10개 대도시가 치열하게 경쟁한 Ⅰ그룹에서 당당히 2위를 차지하며 2024년 평가에 이어 2년 연속 우수 시·군에 이름을 올렸다.

특히 시는 경기도 주요 시책 지표 31개 전 항목에서 최고 등급인 'S등급'을 전면 달성하는 기염을 토했다. 또한 정부 핵심 과제와 연계된 정부합동평가 지표에서도 100점 만점에 99.9점을 기록하며 보건, 복지, 안전 등 시정 전 분야에 걸쳐 견고하고 완벽한 행정 역량을 대내외에 과시했다.

최대호 안양시장은 "전 부서의 공직자들이 한마음으로 시민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공하기 위해 쏟아부은 노력이 값진 결과로 결실을 보았다"며 "앞으로도 시민 삶의 질 향상을 시정의 최고 가치로 삼고 일상에서 피부로 체감할 수 있는 고품질 행정 서비스를 끊임없이 발전시켜 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com