안양시 '2025년 경기도 시군종합평가' 2년 연속 우수 지자체 선정

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 6일 경기도 시군종합평가 우수 시·군에 선정됐다.
- 안양시는 Ⅰ그룹 2위와 2년 연속 우수 시군을 기록했다.
- 시는 주요 시책 S등급과 정부합동평가 99.9점을 받았다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 경기도 주관 '2025년 경기도 시군종합평가'에서 우수 시·군으로 선정돼 도지사 표창을 받았다고 6일 밝혔다.
시는 이날 오후 시청 접견실에서 표창 전수식을 열고 시군종합평가 우수기관 수상을 자축했다. 앞서 경기도는 지난 9월 안양시를 포함한 도내 15개 우수 시·군에 표창을 수여한 바 있다.
시군종합평가는 경기도가 도내 31개 시·군을 인구 규모별 3개 그룹으로 분류해 정부합동평가 연계 지표(50%)와 도정 주요 시책 지표(50%)의 추진 성과를 다각도로 검증하는 종합 행정 평가다.
안양시는 수원, 성남, 고양, 용인, 화성 등 인구수가 많은 10개 대도시가 치열하게 경쟁한 Ⅰ그룹에서 당당히 2위를 차지하며 2024년 평가에 이어 2년 연속 우수 시·군에 이름을 올렸다.
특히 시는 경기도 주요 시책 지표 31개 전 항목에서 최고 등급인 'S등급'을 전면 달성하는 기염을 토했다. 또한 정부 핵심 과제와 연계된 정부합동평가 지표에서도 100점 만점에 99.9점을 기록하며 보건, 복지, 안전 등 시정 전 분야에 걸쳐 견고하고 완벽한 행정 역량을 대내외에 과시했다.
최대호 안양시장은 "전 부서의 공직자들이 한마음으로 시민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공하기 위해 쏟아부은 노력이 값진 결과로 결실을 보았다"며 "앞으로도 시민 삶의 질 향상을 시정의 최고 가치로 삼고 일상에서 피부로 체감할 수 있는 고품질 행정 서비스를 끊임없이 발전시켜 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com