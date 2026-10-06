국립수산과학원, '부캉이' 흑상어로 최종 확인…길이 약 3m 암컷

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제1·2등지느러미 사이 융기선 뚜렷

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산 북항 친수공원 인공수로에 머물고 있는 상어 '부캉이'가 흑상어로 최종 확인됐다.

국립수산과학원은 근접 촬영 영상을 분석한 결과 부캉이를 흑상어(Dusky shark·Carcharhinus obscurus)로 판별했다고 6일 밝혔다.

부캉이 등지느러미 사이 융기선[사진=국립수사과학원] 2026.10.06

부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원에서 처음 발견됐다. 이후 외형상 무태상어 또는 흑상어로 추정됐으나 정확한 종 확인을 위해 수과원이 추가 분석을 진행했다.

수과원은 제1등지느러미와 제2등지느러미 사이에 융기선이 뚜렷하게 발달한 점을 근거로 흑상어로 결론 내렸다. 무태상어와 흑상어는 외형이 비슷해 육안으로 구분하기 어렵지만 두 등지느러미 사이의 융기선 유무로 식별할 수 있다.

흑상어는 주둥이가 넓고 둥글며 위턱에 삼각형 모양의 톱니가 발달한 대형 상어다. 출생 당시 몸길이는 약 70~100㎝이며 최대 4.2ｍ까지 자란다.

우리나라 연근해를 비롯해 전 세계 열대·아열대·온대 해역에 분포한다. 연안에서 외해까지 서식하며 수온 18~26도 해역을 주로 찾는 것으로 알려졌다. 수온 변화에 따라 장거리 이동도 한다.

주요 먹이는 어류와 오징어류다. 호주 연안 개체는 고등어류와 전갱이류, 정어리류 등을 먹는 것으로 조사됐다.

흑상어는 새끼를 낳는 태생 어종으로 성장과 번식이 느리다. 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서는 개체 수 감소를 이유로 위기종(EN)으로 분류한다.

국내에서는 흑상어를 무태상어와 같은 종으로 보다가 2019년 국내 미기록종으로 학계에 보고했다. 이후 경남 남해와 강원 삼척, 전남 신안, 제주, 부산 인근 해역 등 전국 연안에서 출현이 확인됐다.

수과원은 주변 지형지물과 비교해 부캉이의 몸길이를 약 3ｍ로 추정했다. 배 쪽 생식기 형태를 분석한 결과 암컷으로도 확인했다.

수과원은 부캉이의 유영 상태와 건강 상태를 계속 관찰할 계획이다. 이상 징후가 발생하면 부산시 등 관계기관과 대응에 나서기로 했다.

권순욱 국립수산과학원장은 "우리나라 연근해에서 대형 상어 출현 사례가 이어지고 있다"며 "혼획 조사 등을 통해 대형 상어류의 출현 현황을 지속적으로 살피고 생태 연구를 강화하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com