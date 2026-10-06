의정부시, '기업 곁에, 의정부' 기업 소통 행사 진행

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 6일 민선 9기 출범 100일을 앞두고 용현산업단지를 찾아 기업 현장 소통 사업인 '기업 곁에, 의정부'를 진행했다고 밝혔다.

김원기 의정부시장은 6일 ㈜인터프로커뮤니케이션을 찾아 '기업 곁에, 의정부'를 진행했다. [사진=의정부시]

시에 따르면 이번 행사는 기업 현장의 목소리를 직접 듣고 이를 기업 지원 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 김원기 의정부시장은 용현산업단지에 위치한 ㈜인터프로커뮤니케이션을 방문해 기업인들과 간담회를 가진 뒤 생산시설을 둘러봤다.

이날 간담회에는 이해천 용현산업단지 기업인협의회 회장과 김상회 ㈜인터프로커뮤니케이션 대표이사를 비롯해 용현산업단지 입주기업 관계자들이 참석했다. 기업인들은 기업 운영 과정에서 겪는 현장 애로사항과 필요한 지원책을 공유하고 기업 경쟁력 강화와 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 다양한 의견도 제시했다.

김 시장은 민선 9기 출범 이후 기업 현장과의 소통을 이어가고 있다. 지난 7월 한국여성경제인협회 창립기념식에 참석하고 의정부시상공회와 면담한 데 이어 9월에는 용현산업단지 기업인협의회 이업종교류회에 참석해 입주기업 대표 및 임직원들과 만났다.

이와 함께 의정부시 우수기업박람회와 플리마켓을 찾아 지역 내 중소기업 제품 홍보와 판로 확대를 지원하는 한편 여성기업인 간담회, 기업 직무교육, 근로자 워라밸 행사 등 기업 성장과 근로환경 개선을 위한 현장 행보도 이어왔다. 시는 이번 '기업 곁에, 의정부' 사업을 계기로 기업 현장 소통을 체계화하고 현장에서 확인한 애로사항과 기업 수요를 실질적인 지원 정책으로 연결할 방침이다.

간담회 이후 김 시장은 ㈜인터프로커뮤니케이션 생산시설을 둘러보며 생산 과정과 현장 운영 상황을 둘러보며 근로자들을 격려하고 기업 운영 현황에 대한 설명도 들었다. ㈜인터프로커뮤니케이션은 책자와 포스터 등 홍보물을 생산하는 인쇄 전문기업으로 2023년 의정부로 이전한 뒤 용현산업단지에서 사업장을 운영하고 있다.

김원기 시장은 "기업 현장의 목소리가 실제 지원으로 이어져야 기업이 체감하는 변화를 만들 수 있다"며 "기업이 겪는 어려움은 신속히 해결하고 성장에 필요한 지원은 적기에 연결해 기업이 경영과 성장에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

이어 "'기업 곁에, 의정부'라는 이름처럼 기업이 필요할 때 가장 먼저 찾을 수 있는 든든한 동반자가 되겠다"며 "기업의 성장이 좋은 일자리와 지역경제의 활력으로 이어질 수 있도록 현장과 지속적으로 소통하며 실질적인 지원을 확대하겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com