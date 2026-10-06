금투협, 국제자산운용협회 이사국으로 글로벌 펀드산업 현안 논의

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회는 지난 5일부터 캐나다 토론토에서 진행되는 제39차 국제자산운용협회(IIFA) 연차총회에 이사국으로 참여한다고 6일 밝혔다.

IIFA는 41개국 43개 투자펀드협회로 구성된 글로벌 자산운용업계 협의체다. 금융투자협회는 지난 7월 선거를 통해 이사국으로 다시 선출됐으며, 향후 2년간 이사회와 지속가능성·국제규제·연금저축 및 투자 관련 실무위원회 활동을 통해 글로벌 자산운용산업의 주요 정책·규제 논의에 참여할 계획이다.

금융투자협회 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 연차총회에는 글로벌 19개국 24개 기관, 50여 명의 펀드산업 전문가와 주요 인사들이 참석한다. 참석자들은 글로벌 펀드산업의 지속적인 성장에 대응한 국제 규제 및 정책 공조, 디지털·하이브리드 자문 모델의 확대, 가계 저축의 장기·생산적 투자 전환 등 펀드산업의 주요 현안을 논의한다.

아울러 금융투자협회는 패널토론에도 참가해 디지털 투자환경 확산에 따른 금융문해력과 투자자보호 과제를 논의하고, 한국의 투자자 교육과 보호 제도 및 시장 경험을 공유할 예정이다.

총회 기간 중 일본자산운용협회(IMAJ)와 MOU를 체결해 한·일 자산운용시장 및 제도 관련 정보 교류, 인적 교류와 공동행사 등 실질적인 협력도 확대한다.

황성엽 금융투자협회 회장은 "IIFA 이사국 활동을 통해 글로벌 자산운용산업의 주요 변화와 논의에 적극 참여하고, 한국 시장의 경험도 국제 사회와 공유해 나가겠다"며 "해외 협회와의 협력 성과가 회원사의 글로벌 비즈니스와 K-자본시장의 경쟁력 강화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com