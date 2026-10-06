교촌에프앤비, 내년 상반기 도쿄 1호점 연다

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 일본 기업 아라이상사와 현지 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺고 2027년 상반기 일본 1호점 오픈을 목표로 시장 진출에 본격 나선다.

지난 29일 교촌에프앤비 판교 사옥에서 열린 업무협약식에서 송종화 교촌에프앤비㈜ 대표이사(왼쪽)와 아라이로죠 아라이상사 총괄사장이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=교촌]

교촌에프앤비는 지난 9월 29일 아라이상사와 MOU를 체결했다고 6일 밝혔다. 양사는 일본 시장에서 교촌의 안정적인 사업 전개를 위해 품질 관리, 마케팅, 운영 교육 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축한다. 일본에서도 교촌 고유의 맛과 품질을 일관되게 유지하고, 인력 교육과 마케팅 협업을 통해 현지 소비자와의 접점을 넓힌다는 방침이다.

현지 출점에는 멀티유닛 프랜차이즈 방식이 적용된다. 계약지역 안에서 복수의 매장을 열 수 있는 권한을 부여하는 방식으로, 안정적인 매장 확대가 가능하다. 교촌은 도쿄 1호점을 시작으로 주변 도시로 점진적으로 확장할 계획이다.

파트너인 아라이상사는 1920년 창업 이후 옥션(경매)과 식품유통을 주력으로 성장해 온 기업이다. 2020년 한국식품 수입·유통 기업 옹가네홀딩스를 인수해 운영하고 있으며, 2024년에는 벨지안 와플 전문점을 선보이며 외식업으로 사업을 넓혔다.

교촌에프앤비 관계자는 "이번 협약을 통해 일본 현지 유통망과 한국식품에 대한 이해를 갖춘 파트너 아라이상사와 일본 시장 진출의 발판을 마련할 것"이라며 "양사 협력을 바탕으로 일본 현지에 교촌치킨의 고유의 맛과 품질을 선보이고, 일본을 교촌 글로벌 사업의 새로운 성장 축으로 키워 나가겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com