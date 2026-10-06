나주시 새내기 공무원 41명 '공직 첫발'

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11개 직렬 신규 임용…윤병태 시장 "현장에서 답 찾길"

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 행정 현장에 새로운 활력을 불어넣을 신규공무원 41명을 임용하고 시민 중심 행정을 위한 공직사회에 첫발을 내디뎠다.

나주시는 6일 2026년 제3회 지방공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자 41명에 대한 신규임용후보자 임용장 교부식을 지난 2일 시청 대회의실에서 열었다고 밝혔다.

윤병태 나주시장과 강상구 부시장을 비롯한 간부공직자들이 신규공무원 41명과 단체 기념사진을 찍고 있다. [사진=나주시] 2026.10.06 ej7648@newspim.com

이번 임용자는 일반행정 18명을 비롯해 사회복지 11명과 지방세 2명, 간호 2명, 일반환경 2명 등 11개 직렬 41명이다. 전산과 일반농업, 축산, 보건, 도시계획, 통신기술 분야에서도 각 1명이 임용됐다.

신규공무원들은 앞으로 각 부서에 배치돼 시민 생활과 직결된 행정업무를 수행하며 지역 발전과 시민 행복을 위한 행정의 일선에 나선다.

이날 행사에는 윤병태 시장과 부시장 및 국·소장 등 간부진이 참석해 새롭게 공직에 입문한 직원들을 격려했다.

윤 시장은 "시민을 최우선에 두고 현장에서 답을 찾는 자세가 중요하다"며 "끊임없이 배우고 변화하면서 청렴과 원칙을 지키는 공직자로 성장해 달라"고 당부했다.

이어 "새로운 시각과 열정으로 조직에 활력을 더하고 나주의 더 큰 미래를 만들어가는 힘이 돼주길 기대한다"고 말했다.

나주시는 신규공무원의 안정적인 조직 적응과 직무 전문성 향상을 위해 직무교육과 조직 적응 지원 등 인사·교육 프로그램을 지속적으로 추진할 방침이다.

ej7648@newspim.com