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[뉴스분석] 李대통령, 범여권 강경파와 '검찰개혁' 정면충돌…범여권 확전 우려

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  • 이재명 대통령이 6일 검찰개혁 논란에 강경 대응했다.
  • 청와대도 조국혁신당을 겨냥해 공개 반박에 나섰다.
  • 범여권 내부 갈등이 정치권 분열로 번지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

검찰개혁 관련 소셜미디어 메시지 수차례
조국혁신당, 공개 논평 통해 반박…靑도 참전
전문가 "좋을 게 없다…내부 분열로 이어질 수도"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 청와대가 정부의 검찰개혁에 반발하는 범여권 강경파를 상대로 맞대응에 나섰다. 이 대통령이 직접 사회관계망서비스(SNS)에 입장을 밝히고 청와대도 공지를 내며 전례 없이 강경하게 대응하자, 일부 강경파가 반박하면서 갈등이 번지는 모양새다.

정치권 일각에서는 이 대통령과 청와대가 범여권과 정무적 사안으로 충돌해 좋을 게 없다는 지적이 나온다. 국민 눈에는 '내부 분열'로 비칠 가능성이 크고, 공방이 되풀이되는 악순환이 이어질 수 있다는 것이다.

6일 정치권에 따르면 이 대통령은 지난 1일부터 검찰개혁 관련 SNS 메시지 7건을 잇달아 쏟아냈다. 이 과정에서 이재명 정부의 검찰개혁에 반발한 유시민 작가와 조국혁신당 등 범여권 강경파를 겨냥했고, '무책임한 극단주의'라는 표현까지 쓰며 날을 세웠다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

◆ 李대통령 "검찰개혁, 특정 개인 정치적 유산 아냐"

발단은 이 대통령의 지난 5일 엑스(X·옛 트위터) 게시글이다. 이 대통령은 "검찰개혁은 국민을 위해 하는 것이지 특정 개인들의 정치적 유산을 만들기 위해 하는 것이 아니다"라고 올렸다. 

그러면서 "언제나 강조하는 것처럼 국정을 포함한 모든 공적업무에서는 공사를 구별하고 사심을 버리는 것이 가장 중요하다"며 "만의 하나라도 검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사·공소업무까지 좌지우지하려 해서는 안될 것"이라고도 경고했다.

이같은 경고는 이 대통령이 지명한 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선에 반대하는 일부 범여권 인사들을 겨냥한 것으로 해석됐다. 김 후보자 인선에는 조국혁신당과 더불어민주당의 김용민 의원, 추미애 경기도지사가 반대하고 있다.

이 대통령은 같은 날엔 한 엑스 이용자가 과거 조국 전 조국혁신당 대표와 김 의원의 검찰개혁 관련 발언을 정리해 올린 게시물과 영상을 공유하기도 했다. 이 영상에는 조 전 대표가 2024년 5월 검찰개혁 입법 전략 토론회에서 "검찰의 수사와 기소 분리는 검찰 정상화의 시작이자 핵심"이라고 주장하는 내용이 담겼다. 김 의원도 이 토론회에서 "검찰개혁은 '수사-기소 분리'가 목표 지점이고 종착점이라 생각한다"고 했다.

이같은 일이 있은 후 김용민 의원은 페이스북에 "저는 중수청을 법무부에 두는 방안이나 검사에게 보완수사권을 남겨두는 방안을 제시한 적이 없다"고 입장을 밝혔다. 박병언 조국혁신당 선임대변인은 전날 논평에서 "조국혁신당이 주장한 것은 '보완수사 요구권'이지 '보완수사권'이 아니다. 두 권한은 전혀 다른 개념"이라며 "당은 입장을 바꾼 적이 없다"고 선을 그었다.

이 대통령에게 직격당한 이들이 반박 입장을 내고, 여기에 청와대까지 가세하며 대통령의 소셜미디어 발언이 범여권 내부 갈등으로 확산했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

◆ 청와대 "조국도 보완수사 인정"…혁신당 "정치 행위 우려"

청와대는 이후 언론 공지를 내고 조국혁신당을 지적하며 가세했다. 청와대 대변인실은 "조 전 대표는 2025년 8월 29일 '장윤선의 취재편의점'에 조국혁신당 혁신정책연구원장으로 출연해 조건을 붙여 '보완수사가 인정돼야 한다는 입장'임을 스스로 밝힌 바 있다"며 "조국혁신당은 검찰개혁안의 실질적 내용을 현실과 상황에 따라 바꿔왔음을 스스로 말했다"고 비판했다.

조국혁신당은 즉각 반발했다. 임명희 조국혁신당 대변인은 6일 논편을 통해 "청와대가 정치적 의도를 관철하기 위해 정치 행위에 나선 점에 깊은 우려를 표한다"며 "조 전 대표는 일관된 입장을 지켜왔다. 검사의 직접적인 '보완수사권'은 원칙적으로 전면 폐지하고, '보완수사 요구권'을 중심으로 형사사법 체계를 근본적으로 재편해야 한다는 것"이라고 설명했다.

조 전 대표도 직접 나섰다. 조 전 대표는 자신의 페이스북에 "오랜 논쟁 끝에 검찰의 보완수사권을 전면 폐지하는 새로운 형사사법 체제가 만들어졌고 대통령과 청와대도 이를 수용했다"며 "그런데 청와대가 갑자기 나를 향한 심야 논평을 발신했는데 도무지 이해할 수 없다"고 적었다.

이 대통령의 소셜미디어 발언을 시작으로 청와대와 범여권이 검찰개혁이라는 키워드 앞에서 분열을 겪고 있다는 우려가 나온다.

◆ 최진 "굳이 강경파에 대응할 필요 없어…정무라인이 물밑 조율할 사안"

최진 대통령리더십연구원장은 "지금은 어쨌든 검찰청이 사라지고 공소청과 중수청이 출범을 했기 때문에 인사나 새 시스템에 대한 피드백, 인적·물적 지원을 하는 게 우선"이라며 "굳이 강경파들의 비판에 대응해서 좋을 게 없다. 정치적 공방으로 확산되고 내부 분열로 이어질 수 있다"고 우려했다.

특히 이 대통령의 잦은 소셜미디어 발언에 대해 최 원장은 "대통령의 소셜미디어 대응이 너무 많다. 대통령에게 도움이 될 게 절대 없다"며 "정무라인이 물밑에서 조율할 사안을 대통령이 (소셜미디어로) 공개 지적을 하니 (지적을 당한 쪽에서) 당연히 반박을 하게 된다. 정치적 이슈가 오히려 더 커지게 되는 것"이라고 짚었다. 

pcjay@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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