안성미디어센터, 한글날 '시네마 콘서트' 개최…이색 야외 축제

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성미디어센터는 다가오는 한글날을 맞아 영화 음악과 첨단 미디어 기술이 어우러지는 이색적인 야외 축제를 선보인다고 6일 밝혔다.

안성미디어센터는 오는 9일 오후 1시부터 저녁 8시까지 아양도서관 옆 잔디공원(아양2호근린공원)에서 가을 야외 콘서트인 '시네마 콘서트: Beyond the Screen'을 개최한다.

안성미디어센터 한글날 '시네마 콘서트' 개최 안내 홍보물[사진=안성시]

이번 행사는 깊어가는 가을밤을 배경으로 유명 영화 OST 라이브 연주, 미디어아트, 영화 음악 토크쇼가 한데 어우러지는 문화 축제다.

특히 안성 시민들이 직접 참여한 'AI·미디어아트 교육'의 결과물을 실제 무대 위 콘텐츠로 활용해 시민 주도형 행사로서의 의미를 더했다.

행사장에서는 디지털 캐리커처, 열프레스 굿즈 제작 등 전 연령층이 참여할 수 있는 미디어 체험 부스가 운영되며 푸드트럭과 플리마켓, 기념 포토존 등이 함께 조성된다.

안성미디어센터 관계자는 "이번 콘서트는 시민들이 일상 속 잔디공원에서 영화와 음악, 미디어아트를 동시에 만끽할 수 있도록 알차게 구성했다"며 "시민이 직접 참여해 함께 만드는 뜻깊은 축제인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com