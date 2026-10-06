원주시, '2026 혁신페스타' 15일 개막...지역공동체 '소통의 장' 기대

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시와 원주문화재단이 주최하며 강원특별자치도가 후원하는 '2026 혁신페스타'가 오는 15~17일까지 3일간 혁신도시 미리내거리에서 열린다.

6일 시에 따르면 이번 행사는 이전공공기관과 지역주민, 상인 등이 참여해 소통할 수 있는 문화행사로 지역 공동체 활성화와 상권에 활력을 더하기 위해 마련됐다. 특히 2차 공공기관 이전을 앞두고 소통의 장이 될 것으로 기대된다.

행사장에서는 먹거리·판매 부스와 이전공공기관 홍보관, 놀이공간 등이 마련되며 원주문화재단이 협력해 지역 문화예술인과 전문 공연팀의 공연도 진행된다. 행사 기간은 '이전공공기관의 날', '혁신도시 상인의 날', '혁신도시 주민의 날'로 나뉘어 주제에 맞는 프로그램을 운영할 예정이다.

원주시 2026 혁신 페스타.[사진=원주시] 2026.10.06 onemoregive@newspim.com

15일 첫날에는 '이전공공기관의 날'을 주제로 공공기관 2차 이전 희망 퍼포먼스와 동미자전거음악단, 뮤지컬배우 최대철, 박소연 등이 참여하는 뮤지컬 갈라쇼 등이 펼쳐진다.

16일에는 '혁신도시 상인의 날'이 운영되며 도장 찍기 행사와 공개경매, 거리 공연 등의 프로그램이 마련된다. 방문객은 지역 상권을 체험하고 상인들과 함께 축제를 즐길 수 있도록 기회가 제공된다.

마지막 날인 17일은 '혁신도시 주민의 날'로 운영된다. '우리 동네 자랑하기' 행사와 가족 단위 관람객을 위한 서커스 공연이 예정돼 있다.

이번 행사에는 건강보험심사평가원, 국립공원공단, 국민건강보험공단, 한국관광공사 등 여러 기관이 참여해 홍보관을 운영하고 다양한 홍보 물품을 지원할 예정이다.

안국량 원주시 지역개발과장은 "이번 혁신페스타가 이전공공기관, 상인, 주민이 소통하고 함께 즐기는 축제가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "향후에도 혁신도시 특색을 살린 프로그램을 발굴하고 주민 참여를 확대해 혁신도시를 대표하는 축제로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

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