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'대통령 소통' 즉답 피한 허태정 "중요한 문제 아냐"...'힘 있는 여당시장' 무색

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  • 허태정 대전시장이 6일 취임 100일 회견을 했다.
  • 대통령과의 직접 소통 여부엔 즉답을 피했다.
  • 국비·현안 해결 성과로 정치력 입증이 과제다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 100일 기자회견서 대통령 소통 질문에 즉답 피해..."충분히 소통"
'힘 있는 여당시장' 어디로?...'대전 패싱' 논란·현안 해결 정치력 시험대

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 지방선거에서 '힘 있는 여당 시장'을 전면에 내걸었던 허태정 대전시장이 취임 100일 만에 그 정치적 강점을 시험받고 있다. 정부 지원이 절실한 대전 현안은 산적한데, 정작 이재명 대통령과 직접 만나 지역 현안을 논의했느냐는 질문에는 명확한 답을 내놓지 못했다.

특히 최근 대통령의 잇단 지역 행보 속에서 이른바 '대전 패싱' 논란까지 불거진 상황이다. 허 시장이 후보 시절부터 강조해 온 중앙정부와의 '소통'이 실제 예산 확보와 현안 해결로 이어지지 못할 경우 '힘 있는 여당 시장'이라는 구호 역시 공허해질 수 있다는 지적이 나온다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6일 취임 100일 기자회견을 하고 있는 허태정 대전시장. 2026.10.06 nn0416@newspim.com

허태정 대전시장은 6일 취임 100일 기자회견에서 이재명 대통령과의 독대 등 직접 소통 여부를 묻는 <뉴스핌> 질문에 "(청와대?) 독대했는지는 답변하지 말라는 문자가 왔는데 충분히 소통하고 있다"며 즉답을 피했다.

이어 '충분히 소통하고 있다면서 전화 통화나 독대 여부를 밝힐 수 없다는 것이냐'는 취재진의 추가 질문에도 허 시장은 "(독대 또는 통화가) 중요한 문제가 아니라고 생각한다"고 선을 그었다.

하지만 허 시장이 지방선거 과정에서 여당 시장이라는 점을 자신의 주요 경쟁력으로 내세웠다는 점에서 대통령과의 소통 여부를 가볍게 볼 사안은 아니라는 지적이 나온다.

대전은 도시철도 2호선 트램과 대전의료원, 국군사관학교 유치, 산업용지 확보 등 정부 협의와 국비 지원이 필요한 굵직한 현안을 안고 있다. 최근 지역 정치권에서는 정부 정책과 주요 일정에서 대전의 존재감이 떨어지는 것 아니냐는 이른바 '대전 패싱' 우려도 제기되고 있다.

실제로 허 시장이 이날 취임 100일 성과로 내세운 방산 소부장 특화단지 지정과 알테오젠 대전 투자, 대전의료원 총사업비 증액 등도 정부 정책이나 국비 지원과 맞물려 있다. 이미 확보한 성과를 실제 사업으로 이어가고 산적한 현안을 풀어내기 위해서는 중앙정부를 상대로 한 허 시장의 정치력이 중요할 수밖에 없는 상황이다.

허 시장 역시 이날 수도권 일극체제 강화를 언급하며 "지방은 고사 위기까지 내몰리고 있다"고 진단했다. 그러면서 당정 협의체계를 강화해 "지역에서 풀지 못하는 것들은 국회를 통해서, 정부를 통해서 해결할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

재정 문제도 허 시장이 풀어야 할 과제다. 취임 직후부터 대전시 재정의 어려움을 강조해 온 허 시장은 이날도 "대전시가 다른 지역에 비해 좀 더 어려운 여건"이라고 인정하면서 불요불급한 사업을 지속적으로 정리하겠다고 밝혔다.

이런 가운데 민선 9기 신규 사업으로 검토 중인 약 500억원 규모의 '온통대전 AI 플랫폼'도 도마에 올랐다.

허 시장은 <뉴스핌>의 질문에 "저도 처음에는 500억원이 너무 많은 것 아니냐고 비슷하게 생각했다"면서도 단순 캐시백 플랫폼이 아닌 교통·결제 등 시민 생활과 경제활동을 종합 지원하는 플랫폼이라고 설명했다.

이어 시비를 먼저 투입하는 방식은 아니라며 "정부를 설득해 정부 예산이 확보되면 함께 추진할 사업"이라고 밝혔다. 결국 대규모 신규 사업의 추진 여부 역시 정부 예산을 얼마나 끌어낼 수 있느냐와 맞물리게 됐다.

취임 직후 폐지한 대전 0시 축제와 관련해서는 약 17억원 규모의 비용에 대해 현재 사업자와 정산 절차를 진행하고 있어 실제 시가 부담할 매몰 비용은 크지 않을 것이라고 설명했다.

허 시장은 "상당 부분 환급받을 것으로 보고 있다"며 "구체적인 사업 내용은 세부 항목별로 해당 기획사와 조정하고 있다"고 설명했다.

일각에선 허 시장이 대통령과의 직접 소통 여부를 두고 "중요한 문제가 아니다"라고 선을 그은 데 대해 다소 궁색한 답변이라는 지적도 나온다. 독대나 전화 통화 자체가 성과는 아니지만, 선거 과정에서 '힘 있는 여당 시장'을 전면에 내세웠다면 중앙정부와의 소통 능력 역시 유권자에게 제시한 경쟁력 중 하나로 봐야 한다는 이유에서다.

특히 국비 확보와 정부 결단이 필요한 대형 현안이 산적한 상황에서 최근 '대전 패싱' 우려까지 나오고 있는 만큼, 이제는 막연한 '충분한 소통'이 아니라 무엇을 정부에 요구했고 어떤 답을 얻었는지 결과로 보여줘야 한다는 목소리가 나온다.

지역의 한 정치인은 "취임 100일까지는 전임 시정을 정리하고 민선 9기의 밑그림을 그리는 기간으로 볼 수 있지만 앞으로는 상황이 다르다"며 "'힘 있는 여당 시장'이 선거용 구호에 그치지 않으려면 대통령과 정부를 상대로 대전 현안을 얼마나 관철하느냐로 정치력을 입증해야 한다"고 우려했다.

nn0416@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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