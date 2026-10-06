수원시 "착한가격업소서 수원페이 결제하면 5% 캐시백 혜택"

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184개 착한가격업소 중 수원페이 가맹점 165개소...1인당 지급 한도 월 5만 원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원페이 가맹점인 착한가격업소에서 수원페이로 결제하면 5% 캐시백 혜택을 받을 수 있다고 6일 밝혔다.

캐시백 홍보 이미지. [사진=수원시]

수원시 184개 착한가격업소 중 수원페이 가맹점 165개소에서 캐시백을 받을 수 있고 1인당 지급 한도는 월 5만 원이다.

5% 캐시백은 10월 6일부터 예산이 소진될 때까지 지급한다.

착한가격업소는 지역 평균 물가보다 낮은 가격으로 서비스를 제공해 지역 물가 안정에 이바지하는 업소다.

외식업, 개인서비스업종을 대상으로 주요 취급 품목 가격 수준, 청결도·위생 관리, 공공성 등을 종합적으로 고려해 행정안전부 기준에 따라 지방자치단체가 지정한다.

수원시 홈페이지 검색창에서 '착한가격업소 현황'을 검색해 업소명, 소재지 등을 확인할 수 있다.

수원시 관계자는 "고물가‧고금리 등으로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 민생 물가를 안정시키기 위해 착한가격업소 추가 할인을 마련했다"며 "착한가격업소를 이용하는 시민에게 실질적인 혜택을 제공하고 합리적인 소비를 확산하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com