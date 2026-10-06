강기윤 창원시장 "판사형 행정'에 머물러서는 안 된다"

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네 번째 '찾아가는 소통간담회'

구청·동 직원, 시정 방향 공유

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 시민과 가까운 읍면동을 중심으로 현장 대응력을 높이고 문제 해결형 행정을 시정 전반으로 확산한다.

창원시는 6일 의창구청에서 강기윤 시장과 구청·읍면동 직원들이 참석한 가운데 네 번째 '찾아가는 구청장·읍면동장 소통간담회'를 개최했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장이 6일 의창구청에서 열린 '찾아가는 구청장·읍면동장 소통간담회'에 참석해 회의를 주재하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.06

이번 간담회는 마산합포구와 성산구, 진해구에 이어 마련됐다. 참석자들은 주요 시정 현안을 공유하고 일선 행정에서 겪는 어려움과 개선 방안을 논의했다.

강 시장은 시민의 요구에 대해 단순히 가능 여부만 판단하는 행정에서 벗어나야 한다고 강조했다. 시민이 어려움을 겪는 이유를 살피고 실질적인 해결책을 찾는 적극적인 행정이 필요하다는 취지다.

강 시장은 "공무원이 시민의 이야기를 듣고 된다, 안 된다고만 판단하는 '판사형 행정'에 머물러서는 안 된다"며 "시민이 왜 어려움을 겪는지 공감하고 해결 방법을 고민해야 한다"고 말했다.

이어 읍면동이 현장에서 제 역할을 할 수 있어야 문제 해결형 행정이 시민 체감으로 이어진다고 밝혔다. 현장 직원들이 시민의 목소리에 귀 기울이고 적극적으로 대응해 달라고도 당부했다.

시는 읍면동의 실행력을 높이기 위해 우수인재 배치와 결원 최소화, 성과에 따른 인센티브 등 지원 방안을 검토하고 있다. 현장에서 성과를 낸 직원이 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다는 방침이다.

강 시장은 "시민의 문제에는 정해진 답이 없는 경우가 많다"며 "기존 방식에 머물지 말고 더 나은 방법이 있다면 먼저 제안하고 시도해 달라"고 말했다.

간담회 뒤에는 구내식당에서 직원들과 식사를 함께하며 현장 애로사항과 의견을 추가로 들었다. 창원시는 구청별 '찾아가는 소통간담회'를 월 2회 정기적으로 열고 본청과 구청, 읍면동 간 소통과 토론 중심의 조직문화를 확대할 계획이다.

news2349@newspim.com