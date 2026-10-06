조규일 진주시장, 발전공기업 통합본사 유치 서명부 전달…13만여 명 참여

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LH 기능 분리 재검토·공공기관 2차 이전도 건의

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 발전공기업 통합본사 유치를 요구하는 시민 서명부를 정부에 전달하며 경남진주혁신도시 현안 해결을 촉구했다.

진주시는 조규일 시장이 6일 정부서울청사 창성동 별관에서 김경수 청와대 정무특보를 만나 진주시민 13만여 명의 서명이 담긴 서명부를 전달했다고 밝혔다. 전달식에는 박미경 진주시의회 의장과 허성두 진주상공회의소 회장이 함께했다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽 두 번째)이 6일 정부 창성별관에서 청와대 김경수 정무특보(왼쪽 두 번째_를 만나 '발전공기업 통합본사 진주 유치' 염원이 담긴 시민 13만여 명의 서명부를 청와대에 전달하고 있다.[사진=진주시] 2026.10.06

이번 서명운동은 지난 7월부터 9월 13일까지 전국을 대상으로 진행됐다. 66일 동안 13만여 명이 참여했다.

조 시장은 이날 발전공기업 통합본사 진주 유치와 함께 한국토지주택공사(LH) 기능 분리 재검토 및 본사 진주 존치, 공공기관 2차 이전 시 기존 혁신도시 집적 등 3개 현안을 정부에 건의했다.

조 시장은 "진주혁신도시는 한국남동발전이 위치해 관련 인프라가 갖춰져 있다"며 "발전공기업 통합본사를 진주에 유치하는 것이 국가균형발전에 부합한다"고 말했다.

이어 "LH 기능 분리는 재검토해야 한다"며 "공공기관 2차 이전도 기존 혁신도시를 중심으로 신속하게 추진해 달라"고 요청했다.

김 정무특보는 "시민 13만여 명의 서명에 담긴 뜻을 엄중하게 받아들인다"면서 "정부의 공공기관 기능 개혁과 관련해 지방정부의 협조를 당부하면서 진주혁신도시 현안 해결에 협력하겠다"고 전했다.

진주시는 지난 8월 진주에서 시민결의대회를 연 데 이어 상경 1인 릴레이 시위와 세종·국회 결의대회를 진행했다. 이번 서명부 전달은 이 같은 지역사회의 공동 대응 차원에서 이뤄졌다.

앞서 시는 발전공기업 5개사를 통합한 '한국발전' 출범 논의와 LH 기능 분리 추진에 대응해 진주혁신도시의 기능과 입지를 유지해야 한다는 입장을 밝혀왔다.

시는 앞으로 국회와 정부 관계기관에도 서명부를 전달하고 3대 현안 해결을 위한 건의 활동을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com