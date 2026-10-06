"택시 타고 해남 한바퀴"…해남관광택시 시범운영

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10~12월 시범운영…관광객 맞춤형 코스·이동서비스 제공

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 택시를 활용한 맞춤형 관광서비스를 선보이며 관광객 유치에 나선다.

해남군은 관광객의 이동 편의를 높이고 자유로운 관광을 지원하기 위해 '해남관광택시'를 오는 10월부터 12월까지 시범운영한다고 6일 밝혔다.

해남관광택시 홍보물. [사진=해남군] 2026.10.06 khyeon0424@newspim.com

관광택시는 관광객이 가고 싶은 관광지를 직접 선택해 이동하거나 추천 관광코스를 이용할 수 있는 맞춤형 이동서비스다. 해남 전역에서 운행하며 이동뿐 아니라 관광지 관람과 식사 및 대기시간까지 운행시간에 포함된다.

시범운영에는 관광택시 2대가 투입된다. 이용요금은 3시간 6만 원 5시간 10만 원 8시간 15만 원이며 관광객은 전체 이용요금의 50%만 부담하면 된다.

이용 대상은 해남군 외 지역에 거주하는 관광객이다. 이용객은 신분증이나 10월 1일 이후 발급된 주민등록표 등본을 지참해야 한다. 이용을 원하는 관광객은 최소 3일 전 해남개인택시지부 콜센터를 통해 예약하면 된다.

해남군은 시범운영 기간 이용객 만족도와 운영 실태를 점검하고 이용객 의견을 토대로 정식 운영 여부와 사업 확대 방안을 검토할 방침이다.

군 관계자는 "관광택시를 통해 관광객들이 보다 편리하고 자유롭게 해남의 다양한 관광지를 둘러볼 수 있기를 기대한다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com