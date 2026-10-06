광양시, 야영장 12곳 연계 가을 체류관광 제안

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백운산·섬진강서 머무는 가을여행

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 백운산과 섬진강 일대 민간 야영장 12곳을 관광지 및 축제와 연계해 즐기는 가을 체류형 여행을 제안했다.

광양시는 현재 민간 야영장 12곳에서 총 265면이 운영 중이며 여행객은 계곡형 오토캠핑장과 숲속 야영장 및 글램핑 시설 등을 여행 방식에 따라 선택할 수 있다고 6일 밝혔다.

섬진강 배알도 섬정원 야경 [사진=광양시] 2026.10.06 chadol999@newspim.com

봉강면에는 광양해뜰오토캠핑장과 숲내음에머물다 야영장 및 봉강하조오토캠핑장과 나드리오토캠핑장 등 자연 속에서 머물 수 있는 시설과 장비 없이 이용 가능한 호수도도글램핑장이 자리한다.

옥룡면에는 백운산수련원과 진틀펜션캠핑장 및 햇살숲오토캠핑장과 서진이네오토캠핑장 등 4곳이 있어 백운산의 숲과 계곡을 중심으로 숙박 여행을 즐길 수 있다.

다압면에서는 편백숲과 산책로를 갖춘 느랭이골 글램핑 시설과 계곡 인근의 메아리캠핑장을 이용할 수 있다.

진월면 섬진강별빛야영장은 강변 노을과 밤 풍경을 감상하며 망덕포구와 배알도 섬 정원 및 정병욱 가옥 등 주변 관광지를 둘러볼 수 있는 곳이다.

시는 오는 10월 9일 문을 여는 파노라마 워크와 광양전통숯불구이축제를 즐긴 뒤 숲과 강변에서 하룻밤을 보내는 여행 일정을 제안했다.

박성현 광양시장은 "숲과 계곡 및 강변에 자리한 야영장에서 하룻밤 머물며 광양의 노을과 별빛부터 아침 풍경까지 이어지는 가을여행을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.

chadol999@newspim.com