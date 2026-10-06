울산시, 공업 60년 기념 '2026 울산공업축제' 8일 개막…AI 체험 공간 마련

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AI·로봇 체험 프로그램 운영

문화 공연과 축하 공연 다채

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산의 산업과 역사, 문화를 한자리에서 만나는 공업축제가 시민 참여형 행사로 열린다.

울산시는 오는 8일부터 11일까지 나흘간 태화강국가정원 남구둔치 등 울산 전역에서 '2026 울산공업축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

올해 축제의 비전은 '인공지능 전환(AX) 대전환, 올인(All In)! 울산'이며 구호는 '울산이 움직이면 대한민국이 바뀝니다'다.

울산의 산업과 역사, 문화가 어우러지고 시민이 함께 만드는 '2026 울산공업축제'가 10월 8일부터 11일까지 4일간 태화강국가정원 남구둔치 등 울산 전역에서 열린다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.13

울산시는 기존 산업 중심 축제에서 벗어나 울산 공업 60년의 성장과 7000년 역사·정신을 산업·역사·문화의 흐름으로 연결한다는 계획이다. 시민과 지역예술인의 참여도 확대해 시민이 직접 축제를 만드는 데 초점을 맞췄다.

분산돼 있던 행사장은 주 행사장인 태화강국가정원 남구둔치를 중심으로 재편했다. 축제 취지에 맞는 프로그램을 선별해 시민들의 행사 접근성과 관람 편의를 높였다.

축제는 8일 오후 6시 30분 지역 문화예술인의 맞이공연으로 시작한다. 오후 7시 개막식에서는 울산의 산업 발전과 역사, 미래를 담은 주제공연이 펼쳐진다.

주제공연은 '시간이 묻는다', '기억에서 기록으로', '올인(All In) 산업영웅', '시간의 문', '울산의 인사', '부러움의 땅! 울산' 등 6개 장으로 구성된다. 시민 출연진과 지역예술인, 전문 공연진이 함께 무대에 오른다.

개막식 뒤에는 차지연, 백인태, 박혜경, 웅산밴드, 소란, 밴드 원위 등의 축하공연이 이어진다. 1000대 규모의 군집드론쇼와 불꽃쇼도 예정돼 있다.

시민과 청년, 직장인이 참여하는 프로그램도 마련된다. 8일부터 10일까지 매일 오전 11시 30분부터 오후 1시까지 주무대에서 '울산시민한마당'이 열린다. 지역예술인과 청년, 직장인 등이 음악과 공연을 선보인다.

10일 저녁에는 지역 대학생들이 참여하는 '유-컬쳐(U-Culture) 페스티벌'이 개최된다. 대학 동아리 공연과 케이팝 공연 등이 진행된다.

근로자와 시민을 위한 연계 행사로는 8일 노사민정 한마음 걷기대회, 9일 직장인 가요제 왕중왕전, 10일 근로자 스포츠 한마당이 열린다.

인공지능과 로봇 등 미래기술을 체험하는 공간도 운영된다. 8일부터 11일까지 태화강국가정원 남구둔치에 인공지능 체험장이 마련돼 생성형 인공지능을 활용한 동화책 만들기, 가상현실 레이싱, 인공지능 캐리커처, 인공지능 건강체험, 로봇축구, 3D 프린팅 등을 선보인다.

같은 기간 열리는 울산미래박람회에서는 인공지능과 로봇, 확장현실(XR) 등 첨단기술을 전시하고 시연한다. 울산시와 기업, 명장, 사회적경제기업, 유망 소상공인, 농·축·수산, 문화·관광 분야 홍보·체험관도 운영된다.

축제 마지막 날인 11일에는 오후 1시 30분부터 청년예술인 프로젝트인 '개운포 신라팝 콘서트'와 시민 프로젝트 '댄싱카니발'이 열린다.

오후 7시 30분부터는 서도밴드 초청공연을 시작으로 폐막사와 새로운 축제 방향을 제시하는 약속의 시간, 공업축제 소회가 진행된다. 폐막공연에서는 무용과 사물놀이, 남사당놀이, 줄타기, 강강술래 등 전통문화 공연이 펼쳐진다.

시는 종합상황실 운영과 전문 안전인력 배치, 자원봉사, 시민 편의, 의료·위생 대책 등을 마련해 행사 기간 안전관리에 나설 예정이다.

김상욱 시장은 "울산은 산업의 역사뿐 아니라 오랜 역사와 문화자산을 함께 간직한 도시"라며 "산업도시 울산의 자부심에 역사와 문화를 더하고 시민과 예술인이 함께 만드는 축제로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

psj9449@newspim.com