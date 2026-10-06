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박완수 경남지사, 취임 100일…"산업·인프라·복지 3대 축으로 재도약"

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  • 박완수 경남지사가 6일 민선 9기 100일 성과를 밝혔다
  • 산업 대전환·광역교통망·AI 복지플랫폼 등 3대 도정을 제시했다
  • 항공엔진 국산화 특화단지와 지방재정 개선 필요성도 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기술 접목 신산업 대전환과 교통망 구축
전국 지자체와의 협력 통해 경남 발전 목표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남도지사가 민선 9기 출범 100일 성과와 산업 대전환, 광역 교통망, AI 복지 플랫폼 등 3대 도정 방향을 제시했다.

박완수 경남지사가 6일 도청 회의실에서 기자간담회를 열고 "취임 100일은 앞으로 경남도정을 어떻게 준비하고 조정해 나갈 것인지 기반을 만든 계기"라고 밝혔다. 

박 지사는 특화단지와 첨단 항공 산업 특화단지, 소형모듈원전(SMR), AI 데이터센터 등을 주요 성과로 꼽았다.  그는 "기존 주력 산업에 새로운 변화의 미래를 이끌어가는 산업의 기초 작업과 기반이 될 것"이라고 설명했다. 

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 민선 9기 출범 100일을 맞아 6일 오전 도청 회의실에서 열린 기자간담회에서 그간에 성과와 향후 도정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 2026.10.06

6차 국토기본계획의 9개 사업이 반영된 점도 강조했다. 박 지사는 "인수인계 기간 80개에서 국가 계획의 균형 발전을 위한 경남의 각종 인프라가 반영됐다"며 "KTX 정차 문제와 인공지능(AI)형 통합 돌봄 플랫폼이 마무리됐다"고 강조했다.

박 지사는 민선 9기 도정을 세 가지 방향으로 추진하겠다고 말했다. 첫째는 지역 산업을 신산업으로 대전환하고 AI 기술과 결합해 경남의 경제 지도를 완전히 바꾸는 것이다. 

둘째는 전 지역을 30분 내지 1시간의 광역 교통망으로 연결하는 인프라 구축이다. 도로와 철도망, 광역버스 체계화를 포함한다고 설명했다.  셋째는 복지 사각지대 없는 안전망 구성으로 AI 종합복지 플랫폼을 통해 맞춤형 복지 체계를 완성하겠다는 구상이다. 

민선 8기와 9기의 가장 큰 차이로 상황과 준비도를 꼽았다. 그는 "민선 8기는 도지사 공백기가 거의 2년 반 있어 모든 것을 새롭게 시작해야 했다"며 "민선 9기는 4년 도정 경험을 바탕으로 준비해 온 연속 선상"이라고 역설했다. 

그러면서 "도민과 함께 영남 대도약은 도민과 더 소통하고 참여를 넓히겠다는 의미"라며 "경남이 자치단체 중 선두 주자로 가겠다는 뜻"이라고 말했다.

최근 중국 출장에서 로봇 산업 현장을 시찰한 경험도 공유했다. 그는 "휴머노이드 로봇이 산업 현장에 연간 2만 대씩 생산되기 시작했고 가정까지 보급될 것"이라며 "AI 기술이 인간 생활과 산업 전반에 혁명적 변화를 일으킬 것"이라고 내다봤다.

박 지사는 "경남과 대한민국은 제조업 기술, 특히 기계 제조업과 부품 소재 분야에서 중국보다 뒤지지 않는다"며 "다만 국가적 전략으로 AI와 로봇 완성품을 발전시키는 체계가 소홀했다"고 쓴소리를 던졌다.  이어 "중국은 로봇 부품의 90%를 자국에서 생산하지만 우리는 아직 부족하다"며 "인재 양성과 국가적 기업 지원이 중요하다"고 목소리를 높였다. 

지방재정 문제에 대해서는 "전국 지자체가 공통으로 당면한 가장 큰 문제"라고 진단하며 "중앙정부가 모든 시설을 지자체로 이관하면서 지방 부담을 요구해 의존도를 낮출 수 없는 구조"라고 지적했다. 그는 "자체 수입을 늘리려면 법인세와 부가가치세, 소비세 등을 지방세로 전환해야 하지만 중앙정부와 국회가 받아주지 않고 있다"며 "부동산 관련 세수가 주종인데 경기가 어려워 자체 수입 확보가 극히 제한적"이라고 토로했다. 

박 지사는 "농어촌 기본소득 같은 경우 50대 50 매칭펀드로 하면 10개 군이 모두 시행하면 도와 시군이 4000억 원 정도 부담해야 한다"며 "도가 자율적으로 용도를 정할 수 있는 예산은 9000억 원 내외인데 이마저도 거의 제로에 가까워질 수 있다"고 우려했다. 

그는 "정부가 미래대응기금을 만들면서 오히려 지방 교부세를 중앙정부 유보 예산으로 편성한 것은 거꾸로 가는 지방 재정 정책"이라고 비판했다.

항공기 엔진 국산화 특화단지 지정에 대해서는 "대한민국 최초로 의미가 크다"고 평가하며 "경남이 우주 항공 산업의 70%를 차지하지만 항공기 엔진은 국내 생산이 전혀 안 되고 부품의 30%만 국내 개발"이라고 언급했다. 

그는 "민선 8기 때 항공기 엔진 국산화를 10년 안에 50%까지 올리겠다고 발표했는데 이번 특화단지 지정으로 빠른 시일 내 국산화가 가능할 것"이라고 전망했다. 

보충 설명에 나선 이미화 산업국장은 "전국 유일의 동산 특화단지로 한화에어로스페이스 등 230여 개 민간 투자와 정부 지원 5000억 원을 포함해 2035년까지 7700억 원이 투입된다"며 "엔진 국산화율을 20~30%에서 90%까지 확대하는 것이 목표"라고 피력했다. 

제2 국가산단 추진 현황에 대해서는 "당초 3만 평을 신청했으나 광산 부지 내 토양 오염 문제로 보류됐다"며 "광산 부지를 빼고 70만 평을 추가로 신청해 국토부 심의 중"이라고 전했다. 

박 지사는 "대통령이 8월 시도지사회의에서 수요가 있으면 해야 한다고 말씀해 산업부 장관에 전달했다"며 "LH 공사와 창원시 간 미분양 부분 책임과 중금속 오염 조사 비용 1000억 원 등을 두고 이견이 있어 실무 협의 중"이라고 했다. 

재난 대응 AI 시스템과 관련해 박 지사는 "산불 예측 프로그램과 AI 기술을 접목한 재난 대응 체계가 중요하다"며 "기후 변화로 대형 재난이 많아질 것이기 때문에 예측 프로그램 개발과 사전 대응이 필수"라고 주장했다.

공공기관 이전과 관련해 "발전 5사 통합 본사 유치에 경남이 유리하다"며 "진주에 남동발전 본사가 있고 한국전기연구원, 두산에너빌리티 등 에너지 기관과 기업이 밀집해 있다. 충남과 경쟁이지만 경남이 유리하다고 본다"고 설명했다.

부울경 행정통합을 묻는 질문에는 "통합에 동의하는 입장은 변함없다"며 "다만 부산과 울산이 특별지방자치단체에 관심을 가지고 있어 의견이 어긋나지 않는 상황"이라고 했다. 그러면서 "특별지방자치단체는 재정 낭비와 비효율적 면이 있어 지방자치단체 연합이나 광역연합으로 기능을 수행할 수 있다"며 "부산·울산시장을 지속적으로 설득해 통합 필요성을 알리겠다"고 덧붙였다. 

공공기관 기관장 인선에 대해서는 "임원추천위원회 7명(도 2명, 도의회 3명, 기관 2명)이 서류 심사와 면접을 거쳐 단수 또는 복수 추천하면 이사회가 결정한다"며 "도지사나 고위 간부의 영향력은 전혀 없었다"고 개입설을 일축했다.

박 지사는 "좋은 전문가들이 많이 오면 좋겠지만 안 오는 경우도 많다"며 "언론기관에서 각급 공공기관에 적합한 전문가를 추천해달라"고 요청했다. 

박 지사는 마지막으로 "초심을 잃지 않고 도지사 임기를 마칠 때까지 도민을 위해 최선을 다하겠다"며 "잘못한 부분은 잘못했다고 말하고 잘하는 부분은 응원해달라"고 당부했다. 

news2349@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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