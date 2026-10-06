충북공고, 내년 3월 '충북메디텍고'로 바뀐다…K-바이오 인재 양성

AI 핵심 요약beta
- 충북공고가 6일 협약형 특성화고 발대식을 열고 전환했다.
- 2027년 3월 충북메디텍고로 교명을 바꾸고 교육을 시작했다.
- 2032년까지 K-바이오메디컬 인재를 양성한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북공업고등학교가 협약형 특성화고로 전환해 K-바이오메디컬 분야 인재 양성에 나선다.
6일 충북교육청에 따르면 충북공고는 6일 학교 충공관에서 '협약형 특성화고 선정 발대식'을 열고 2027년 3월부터 '충북메디텍고등학교'로 교명을 변경한다.
협약형 특성화고는 교육청과 지방자치단체, 기업, 대학 등이 협력해 지역 산업에 필요한 인재를 양성하는 교육부의 직업교육 사업이다.
충북공고는 2027년부터 2032년까지 5년간 제약·의료기기 등 K-바이오메디컬 분야 특성화 교육을 운영한다. 셀트리온제약 등 51개 기업과 충북대 등 6개 대학, 오송첨단의료산업진흥재단 등 14개 기관이 참여한다.
교육과정은 1학년 바이오메디컬학부를 거쳐 2~3학년에는 메디컬기기과, 메디컬융복합과, 메디컬전기제어과, 바이오공정제어과로 세분화된다. 의료기기와 제약 분야 생산·품질관리, 설비 유지관리 등에 필요한 실무교육을 강화한다.
사업에는 교육부 45억 원, 충북교육청 23억 원, 청주시 5억 원, 충북도 2억5000만 원 등 총 75억5000만 원이 투입된다. 학교는 2031년까지 순취업률 55%, 지역 내 취업률 85%, 지역 정주율 80%를 달성하고 협약 기업을 70곳 이상으로 확대할 계획이다.
윤건영 충북교육감은 "학생들이 전문기술과 현장 역량을 갖춘 충북 바이오산업의 기술인재로 성장하도록 교육과정과 실습환경 개선, 현장실습·취업 지원을 차질 없이 뒷받침하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com