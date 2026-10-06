충북공고, 내년 3월 '충북메디텍고'로 바뀐다…K-바이오 인재 양성

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북공업고등학교가 협약형 특성화고로 전환해 K-바이오메디컬 분야 인재 양성에 나선다.

6일 충북교육청에 따르면 충북공고는 6일 학교 충공관에서 '협약형 특성화고 선정 발대식'을 열고 2027년 3월부터 '충북메디텍고등학교'로 교명을 변경한다.

충북교육청.[사진 = 뉴스핌DB]

협약형 특성화고는 교육청과 지방자치단체, 기업, 대학 등이 협력해 지역 산업에 필요한 인재를 양성하는 교육부의 직업교육 사업이다.

충북공고는 2027년부터 2032년까지 5년간 제약·의료기기 등 K-바이오메디컬 분야 특성화 교육을 운영한다. 셀트리온제약 등 51개 기업과 충북대 등 6개 대학, 오송첨단의료산업진흥재단 등 14개 기관이 참여한다.

교육과정은 1학년 바이오메디컬학부를 거쳐 2~3학년에는 메디컬기기과, 메디컬융복합과, 메디컬전기제어과, 바이오공정제어과로 세분화된다. 의료기기와 제약 분야 생산·품질관리, 설비 유지관리 등에 필요한 실무교육을 강화한다.

사업에는 교육부 45억 원, 충북교육청 23억 원, 청주시 5억 원, 충북도 2억5000만 원 등 총 75억5000만 원이 투입된다. 학교는 2031년까지 순취업률 55%, 지역 내 취업률 85%, 지역 정주율 80%를 달성하고 협약 기업을 70곳 이상으로 확대할 계획이다.

윤건영 충북교육감은 "학생들이 전문기술과 현장 역량을 갖춘 충북 바이오산업의 기술인재로 성장하도록 교육과정과 실습환경 개선, 현장실습·취업 지원을 차질 없이 뒷받침하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com