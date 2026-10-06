인도네시아 관광부, 한국 여행객 대상 6개 여행지 소개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인도네시아 공화국 관광부가 한국 여행객을 대상으로 발리와 롬복, 자카르타 등 주요 여행지 6곳을 소개한다고 밝혔다.

인도네시아 관광부는 '평범함을 넘어서(Go Beyond Ordinary)'를 주제로 발리, 롬복, 자카르타, 중부 자바, 마나도, 라부안바조의 관광 콘텐츠를 알리고 있다. 골프와 웰니스, 문화, 해양 활동 등 지역별 관광 자원을 중심으로 구성했다.

인도네시아 관광부는 여행 경험의 질을 관광 개발의 주요 기준으로 삼는 '고품질 관광(Quality Tourism)' 정책을 추진하고 있다. 해양 관광과 미식, 웰니스, 골프, 예술 등의 관광 콘텐츠를 활용해 여행객의 체류 기간을 늘리고 지역사회와 관광지의 경제적 가치를 높이는 것을 목표로 한다.

발리는 골프를 비롯해 미식, 웰니스, 문화 체험 등을 함께 이용할 수 있는 지역이다. 롬복에서는 해변과 자연경관을 중심으로 다양한 해양 활동을 경험할 수 있다.

자카르타에서는 갤러리와 전시, 창작 공간, 공연 등 현대 인도네시아의 문화 콘텐츠를 접할 수 있다. 중부 자바에는 유적지와 전통 예술, 공예, 지역 음식 등 역사와 전통을 기반으로 한 관광 자원이 있다.

마나도는 다이빙과 스노클링 등 해양 활동으로 알려진 지역이다. 한국에서 직항편도 운항되고 있다.

라부안바조는 섬과 해양을 중심으로 한 관광지로, 분홍빛 모래로 알려진 핑크 비치(Pink Beach) 등이 주요 명소로 꼽힌다.

위디얀티 푸트리 와르다나 인도네시아 공화국 관광부 장관은 "고품질 관광은 여행객이 인도네시아를 경험하는 방식을 통해 더 큰 가치를 만들어가는 데 의미가 있다"며 "한국 여행객들이 각자의 관심사에 맞는 방식으로 인도네시아의 다양한 지역을 경험하기를 바란다"고 말했다.

[이미지=인도네시아 관광부]

인도네시아 관광부는 관광 정보 제공을 위해 Tourism 5.0 프로그램의 일환으로 인공지능(AI) 기반 여행 도우미 '마이아(MaiA)'도 도입했다. 마이아는 이용자의 관심사와 필요에 따라 여행 정보를 제공하고 여행 계획 수립을 지원한다.

whitss@newspim.com