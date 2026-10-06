이장섭 청주시장 "셀트리온 오송 투자 조기 착공 적극 지원"

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2조원 투자, 오송 바이오산업 도약 전환점…"행정적 선제 지원 필요"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 셀트리온의 2조원 규모 오송 투자를 계기로 사업 조기 착공을 위한 행정 지원을 주문했다.

이 시장은 6일 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 최근 셀트리온과 체결한 투자협약과 관련해 "오송이 명실상부한 바이오산업 중심지로 도약하는 중요한 전환점"이라며 기업지원 부서를 중심으로 적극적인 지원을 지시했다.

이장섭 청주시장. [사진=청주시] 2026.10.06 baek3413@newspim.com

그러면서 "오송은 바이오산업 특화단지 개발 이후 국가기관을 중심으로 성장했지만 산업적 기능을 이끌 앵커기업은 상대적으로 부족했다"며 "셀트리온이 들어오면서 오송의 상황이 크게 달라질 것"이라고 밝혔다.

특히 셀트리온이 2028년 착공을 계획하고 있는 데 대해 "행정적으로 선제적으로 준비한다면 일정을 앞당길 여지도 있을 것"이라며 "조기 착공이 가능하도록 기업과 긴밀히 협의해 달라"고 당부했다.

민선 9기 투자유치 성과와 관련해서는 "출범 후 약 100일 만에 3조5000억 원 규모의 투자유치가 이뤄졌다"며 "셀트리온과 스템코처럼 협약이 실제 투자로 빠르게 이어지고 있다"고 평가했다.

가을철 축제와 관광지 안전관리도 강조했다. 이 시장은 청원생명축제에 대해 "약 30만명이 찾는 대규모 행사인 만큼 마지막까지 안전관리에 각별히 신경 써달라"고 말했다.

baek3413@newspim.com