과천시 '2026년 찾아가는 '반려식물병원' 운영

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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시민들의 반려식물 관리를 돕기 위해 오는 16일까지 갈현동, 부림동, 문원동 일대의 공동주택 단지와 공공장소를 순회하는 '2026년 찾아가는 반려식물병원'을 운영한다고 6일 밝혔다.

찾아가는 반려식물병원 안내문. [사진=과천시]

시에 따르면 '찾아가는 반려식물병원'은 식물 및 분갈이 전문가가 시민들의 생활공간을 직접 찾아가 반려식물의 상태를 진단하고 병해충 대처법 및 생육 환경에 맞는 관리 요령을 1대1로 상담해 주는 서비스다. 현장에서는 식물 상태에 따라 1인당 최대 3개 화분의 분갈이도 무료 지원된다.

운영 일정은 ▲10월 6일 과천 포레드림 어린이집 옆▲10월 7일 르센토데시앙 503동 경로당 옆▲10월 8일 푸르지오라비엔오 중앙 잔디광장▲10월 15일 문원행복마을관리소 주차장▲10월 16일 과천 포레하임 2동 주차장 등 순이다. 운영 시간은 오후 2시부터 5시까지다.

시민들은 사전 예약 없이 지정된 일자에 맞춰 키우던 반려식물을 가지고 현장을 직접 방문하면 된다. 전문가들은 잎, 줄기, 토양 상태를 종합 점검해 물주기, 햇빛 관리 등 맞춤형 케어법을 안내할 계획이다. 단 준비된 상토 자재가 소진될 경우 당일 행사는 조기 종료될 수 있다.

특히 이번 사업은 과천화훼협회 소속 전문가 및 관내 화훼업체와 연계해 진행되며 행사에 쓰이는 모든 자재를 관내 업체에서 수급해 지역 화훼산업 활성화에도 기여할 전망이다.

신계용 과천시장은 "반려식물 관리에 어려움을 겪는 시민들이 가까운 집 앞 공간에서 전문적인 도움을 얻기를 기대한다"며 "앞으로도 일상 속에서 도시농업과 초록빛 여가를 편하게 누릴 수 있도록 다양한 생활 밀착형 사업을 추진해 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com