김명식 진천군수 취임 100일…'격이 다른 진천' 실행 기반 마련

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인구정책 전환·5대 분야 70개 공약 확정

금곡 경제자유구역·JTX·공공기관 유치 본격화

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 김명식 진천군수가 오는 8일 취임 100일을 맞는다.

김 군수는 지난 100일간 현장 소통을 강화하는 한편 인구 정책 전환과 민선 9기 공약 확정 등을 통해 '격이 다른 진천' 실현을 위한 실행 기반을 마련했다는 평가는 받는다.

김명식 진천군수. [사진=뉴스핌DB]

그는 취임 첫날 환경미화 종사자들을 만난 것을 시작으로 진천군립 치매 전담 요양원, 초평 금곡지구 등 주요 현장을 직접 찾으며 군정에 시동을 걸었다.

지난 8월 25일부터 9월 3일까지는 7개 읍·면을 순회하며 '첫 번째 소통 마당'을 열었다.

이 자리에서 지역 현안과 생활 불편 등 120여 건의 주민 의견을 수렴하고 가능한 사업부터 군정에 반영하고 있다.

인구 정책도 전입 중심에서 정착 중심으로 방향을 전환했다.

전입 지원과 청년 이사비·정착금, '청년 올패스 패키지' 등을 비롯해 주거·교통·체육 인프라를 강화하고 장기적으로 금곡지구 경제자유구역, 스포츠 클러스터, GTX 광역철도, 교육·의료 인프라를 연계한다는 구상이다.

민선 9기 4년의 구체적인 청사진도 제시했다.

군은 지난 9월 ▲혁신 성장 진격 ▲정주 환경 품격 ▲일상 행복 감격 ▲미래 인재 인격 ▲맞춤 행정 적격 등 5대 분야 70개 공약을 확정했다. 총사업비는 약 7654억 원이다.

미래 성장 동력 확보를 위한 핵심 사업 추진에도 속도를 내고 있다.

김 군수는 충북도에 초평 금곡지구 경제자유구역을 충북의 전략 사업으로 추진해 줄 것을 요청했으며 타당성 조사와 기본 계획 수립 등을 통해 경제자유구역 지정 논리를 구체화할 계획이다.

GTX 중부 권 광역급행철도 조기 착공에도 행정력을 집중하고 있다.

지난 8월 국토교통부 장관에게 주민 1만5775명의 서명부를 전달했으며 현재 진행 중인 민자 적격성 조사에도 적극 대응하고 있다.

국가 대표선수촌을 활용한 스포츠 산업 육성과 수도권 공공기관 유치에도 나섰다.

김명식 군수는 "지난 100일은 현장에서 군민의 목소리를 듣고 진천의 미래를 위한 방향과 실행 기반을 다지는 시간이었다"며 "금곡지구와 GTX, 공공기관 유치 등 미래 성장 동력을 키우는 동시에 그 결실을 군민의 삶으로 돌려드리겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com