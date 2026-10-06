정영두 김해시장 취임 100일…"성과 내는 시정, 민생 강한 도시"

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재정 운용 4대 과제 중심 운영

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 경남 김해시장은 6일 "지난 100일은 새로운 시정의 기초와 틀을 세운 시간"으로 자평했다.

정 시장은 이날 오전 11시 시청 프레스센터에서 취임 100일 맞아 가진 출입기자단과 간담회에서 "'사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해'를 비전으로 5대 시정 목표와 12대 김해대전환 추진과제, 108개 공약 이행 로드맵과 실행전략을 정립·구체화했다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "각계각층의 다양한 시민들과 함께 김해의 현재를 진단하고 시민의 더 나은 삶을 위한 해법 마련에 골몰했다"고 강조했다.

정영두 경남 김해시장이 취임 100일을 맞아 6일 오전 11시 시청 프레스센터에서 출입기자단과 차담회를 갖고 있다.[사진=김해시] 2026.10.06

시민과의 소통을 강화하기 위한 행정 운영 방안도 제시했다. 19개 읍면동 행정복지센터를 찾아 주민들과 만났고 시장 주재 주요 회의를 실시간으로 공개했다. 계약제도 혁신 방안을 도입하고 국도비 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회의원·도의원 간담회도 열었다.

민생 현안 해결을 위한 정책회의도 도입했다. 주요 현안과 시민 숙원사업을 시장이 직접 점검하는 체계를 마련했다는 설명이다. 제1호 공약으로 추진한 김해시민 민생회복지원금에는 545억 원이 투입됐다.

정 시장은 2027년 시정 운영 방향으로 '절감·검증·환류·재투자'의 4대 재정 운용 원칙을 제시했다. 불요불급한 예산은 줄이고, 민생 안정과 미래 성장에 필요한 분야에 재원을 집중한다는 계획이다.

산업·경제 분야에서는 김해사랑상품권 2000억 원 발행과 소상공인 육성자금 지원 확대를 추진한다. 동북아 물류 플랫폼 지정과 함께 미래모빌리티, 지능형 로봇, 신재생에너지, 의생명, 피지컬 인공지능(AI) 등 미래 첨단산업 육성에도 나선다.

보건·복지 분야에서는 대체 부지를 확보해 동부경남 김해공공의료원 유치를 추진한다. 그냥드림센터 권역별 확대, 장애인 자립지원센터 설립, 김해 정성껏 해드림센터 운영, 365일 24시간 안심아동돌봄서비스 확대 등도 주요 과제로 제시했다.

도시·교통 분야는 장유여객터미널 정상 개장과 부산김해경전철 적자 구조 개선에 초점을 맞춘다. 광역철도 김해역 유치와 부전~마산 복선전철 구간 조기 개통도 추진 과제에 포함됐다.

문화·관광 분야에서는 문화예술진흥기금 100억원 확충, 경남문화콘텐츠산업 클러스터 조성, 낭만가야 관광벨트 조성을 추진한다. 세계관광도시연맹(TPO) 총회 개최와 김해 고도 지정도 함께 추진할 계획이다.

생태·환경 분야에서는 화포천 람사르 습지 등록을 추진하고 경남 최초 기후보험 도입과 탈플라스틱 정책의 생활화를 주요 과제로 제시했다.

한편 정 시장은 민선 9기 시정의 핵심 키워드로 '성과'와 '민생'을 꼽았다. 시민 눈높이에 맞는 실질적 성과를 내고 시민 생활을 구체적으로 바꾸는 민생 정책으로 시정을 평가받겠다는 의미다.

news2349@newspim.com