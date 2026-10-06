보은군, 교정시설 유치 총력…주민 결의행사

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10월 30일까지 범군민 서명운동…8개 읍·면 17곳 유치 신청

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군이 법무부 교정시설 유치를 위한 범군민 공감대 확산에 나섰다.

보은군은 6일 보은읍 중앙사거리 일원에서 교정시설 유치를 위한 결의행사와 현장 서명운동을 벌였다고 밝혔다.

교정시설 유치 결의 행사. [사진=보은군] 2026.10.06 baek3413@newspim.com

이날 행사에는 최재형 군수와 보은군 공공기관유치위원회 위원, 주민 등 200여명이 참여했다.

참석자들은 교정시설 유치의 필요성과 기대효과를 알리고 주민들에게 서명 참여를 독려했다.

군은 지난달 23일부터 시작한 범군민 서명운동을 오는 30일까지 이어갈 예정이다.

서명 결과는 법무부 공모와 유치 건의 등에 활용할 방침이다.

법무부는 교정시설 과밀 문제 해소를 위해 전국에 교정시설 4곳을 신축할 계획이다.

시설 1곳당 사업비는 약 2419억원이며 수용 인원은 1000명, 정규 근무 인력은 250명 이상이다.

필요한 부지 규모는 약 19만2천㎡다.

보은군은 교정시설이 들어서면 공공일자리 창출과 교정공무원 및 가족의 인구 유입, 지역업체 참여, 방문객 증가 등을 통해 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

앞서 군이 지난달 30일까지 교정시설 유치 희망 마을을 접수한 결과 8개 읍·면에서 모두 17곳이 신청했다.

군은 신청 부지를 대상으로 입지 여건과 교통 접근성, 공사 용이성, 기반시설 확보 여부 등을 종합적으로 평가해 법무부에 제출할 후보지를 선정할 예정이다.

최재형 군수는 "군민들의 염원이 좋은 결실로 이어질 수 있도록 경쟁력 있는 유치제안서를 마련하고 공모 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com