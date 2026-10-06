괴산에 씨름 전용훈련장 문 열어…'전통 스포츠 메카' 도약

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41억5000만원 투입, 최신식 훈련장·체력단련실 등 갖춰

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산이 씨름을 앞세운 스포츠 명소로 도약한다.

괴산군은 6일 괴산읍 서부리 일원에서 '괴산씨름전용훈련장' 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

괴산씨름전용훈련장 준공식. [사진=괴산군] 2026.10.06 baek3413@newspim.com

행사에는 송인헌 괴산군수와 김주성 군의장 등 150여 명이 참석했다.

총사업비 41억5000만원이 투입된 씨름전용훈련장은 지상 1층, 연면적 약 1027㎡ 규모다.

최신식 실내 씨름훈련장을 비롯해 체력단련실, 샤워실·탈의실, 지도자실 등 선수들이 훈련에 집중할 수 있는 시설을 갖췄다.

괴산군은 전용훈련장과 괴산스포츠타운 등 체육 인프라를 활용해 전국 씨름팀 전지훈련 유치에 적극 나설 계획이다.

전지훈련팀에는 체육시설 무상 사용과 관광지·진료비 할인 등 다양한 혜택을 제공해 체육 활성화와 지역경제 활성화를 동시에 꾀한다는 구상이다.

송인헌 군수는 "씨름전용훈련장 준공은 괴산이 명실상부한 씨름의 고장으로 도약하는 전환점"이라며 "전국 대회와 전지훈련 선수단을 적극 유치하고 우수 체육인재 양성과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com