고흥군, 누리호 5차 발사 앞두고 우주발사 전망대 특별운영

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7일 오전 9시 운영…안전·주차·공연까지 관람객 맞춤 지원

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 누리호 5차 발사를 앞두고 우주발사전망대 안전관리와 관람객 편의 제공에 총력을 기울인다.

고흥군은 오는 7일 나로우주센터에서 예정된 누리호 5차 발사를 앞두고 군민과 관광객의 안전한 관람을 위해 우주발사전망대를 특별 운영한다고 6일 밝혔다.

우주발사전망대 전경. [사진=고흥군] 2026.10.06 chadol999@newspim.com

누리호는 7일 낮 12시 30분께 발사될 예정이며 우주발사전망대는 나로우주센터에서 직선거리 약 17㎞ 떨어진 대표 관람 명소다. 군은 발사 당일 오전 9시부터 전망대를 운영하고 실내 수용 인원을 최대 200명으로 제한한다. 퇴장객이 발생하면 대기 순서에 따라 입장시킬 계획이다.

발사 1시간 전부터는 관계자를 제외한 실내 출입을 전면 통제하고 입장객을 모두 퇴장시킨다. 발사가 지연될 경우에는 기존 운영시간인 오후 6시까지 입장이 가능하다.

교통과 주차 관리도 강화한다. 오전 9시부터 발사 종료 때까지 전망대 주변 차량 출입을 통제하고 우주발사전망대 153면과 통일발원지공원 104면 등 모두 257면의 지정주차장을 운영한다. 현장에는 교통·주차관리 인력을 배치하고 안내 시설물도 설치한다.

난간 등 위험지역에는 안전요원을 배치하며 고흥군보건소 응급의료 지원과 고흥경찰서 교통 통제 등 유관기관과 협조체계를 가동한다.

발사를 기다리는 관람객을 위한 공연도 마련된다. 오전 11시부터 낮 12시까지 전망대에서 '2026 우주발사전망대 버스킹 공연'을 열어 누리호 발사 성공을 기원하며 다양한 장르의 음악을 선보인다.

고흥군 관계자는 "누리호 5차 발사는 우주도시 고흥의 위상을 알리는 뜻깊은 기회"라며 "관람객 안전을 최우선으로 역사적인 발사 순간을 함께할 수 있도록 특별운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com