완도 생일도 둘레길, 10월 추천 관광지 선정

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10.6km 해안길 따라 바다·숲·마을 한눈에…후기 이벤트도

[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 10월 추천 관광지로 '생일도 둘레길'을 선정했다고 6일 밝혔다.

바다와 숲 그리고 어촌마을이 이어지는 해안 트레킹 코스로 가을 섬 여행의 정취를 만끽할 수 있는 곳이다.

생일도 둘레길에서 바라본 바다 전경. [사진=완도군] 2026.10.06 khyeon0424@newspim.com

생일도 둘레길은 서성항에서 출발해 해안도로를 따라 용출 갯돌 해안과 금머리 갯길을 거쳐 금곡 해수욕장과 금곡마을까지 이어진다. 전체 구간은 10.6km로 약 3시간 30분이 소요된다.

서성항에 들어서면 생일도라는 이름에 걸맞은 초대형 생일 케이크 조형물이 방문객을 맞는다. 해안길에서는 바다 위 섬들이 파노라마처럼 펼쳐지고 숲길에서는 계절 야생화의 향기를 느낄 수 있다.

어촌마을을 지나는 구간에서는 섬 주민들의 생활상과 지역 문화를 가까이에서 접할 수 있다. 생일도는 해발 483m 백운산과 용출리 갯돌밭이 어우러진 섬으로 2016년 '가고 싶은 섬'으로 선정되기도 했다.

완도군은 생일도 둘레길 방문객을 대상으로 여행 후기 이벤트도 진행한다. 완도문화관광 누리집에 방문 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정한다.

Khyeon0424@newspim.com