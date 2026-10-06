함평군, 기산 둘레길 3㎞ 순환형 조성 추진

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내년 상반기 1.2㎞ 추가…보행약자도 걷는 생활권 숲길

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 도심 인근 기산 둘레길을 누구나 편안하게 걸을 수 있는 생활권 숲길로 확대한다.

함평군은 6일 기산 둘레길의 이용 편의와 안전성을 점검하고 순환형 숲길 조성을 위한 현장 의견을 수렴했다고 밝혔다.

기산 둘레길 조성사업 현장점검. [사진=함평군] 2026.10.06 saasaa79@newspim.com

현장점검은 지난 5일 함평읍 기산 등산로 일원에서 이남오 함평군수와 군청 간부공무원 및 읍면장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 직접 둘레길을 걸으며 보행 환경을 살피고 이용객 편의와 안전 확보 방안을 논의했다.

기산 둘레길은 지난해 11월 함평군청 뒤편에서 작곡재까지 1.8㎞ 구간이 조성됐다. 주민과 군민들의 일상적인 걷기 공간으로 활용되고 있다.

함평군은 내년 상반기까지 잔여 구간 1.2㎞를 추가 조성해 전체 3㎞ 규모의 순환형 둘레길을 완성할 계획이다.

특히 기존 등산로와 둘레길의 연결성을 높이고 어린이와 어르신 장애인 등 보행약자도 안전하게 이용할 수 있도록 시설을 정비한다. 일상에서 산림을 접하며 건강과 여가를 함께 누릴 수 있는 생활밀착형 산림휴양 공간으로 만든다는 구상이다.

이남오 군수는 "기산 둘레길이 군민들이 가까운 곳에서 자연을 즐기며 건강을 챙기는 힐링 공간이 되도록 하겠다"며 "남은 구간도 차질 없이 조성해 누구나 편안하게 걸을 수 있는 길을 만들겠다"고 말했다.

함평군은 앞으로도 지역 산림자원을 활용한 생활권 숲길을 지속적으로 확충할 방침이다.

saasaa79@newspim.com