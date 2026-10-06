전북도, 민선 9기 100일…체감성장·미래산업 성장 기반 구축

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국가예산 정부안 10조2349억원 반영, 국립의전원·공공기관·금융·SOC 대응

성장사다리·1800억원 자펀드·5조원 체감성장펀드 추진, 피지컬 AI·반도체 등

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 민선 9기 출범 100일을 맞아 도민이 체감할 수 있는 성장 기반을 마련하고 미래산업 경쟁력 강화와 국가예산 확보에 행정력을 집중한다고 6일 밝혔다.

이원택 지사는 이날 도청 기자회견장에서 민선 9기 출범 100일 기자회견을 열고 지난 100일간의 주요 성과와 향후 도정 운영 방향을 제시했다.

이원택 전북지사가 6일 민선 9기 출범 100일을 맞아 기자회견을 통해 비전을 제시하고 있다.[사진=전북자치도]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

이 지사는 "지난 100일은 도민과의 약속을 실천할 토대를 다진 시간이었다"며 "이제 100일 동안 다진 토대를 투자와 기업 성장, 청년 일자리와 도민의 소득으로 바꿔가겠다"고 말했다.

도민주권 분야에서는 도청과 광장을 도민에게 개방하고 간부회의를 생중계하는 등 정책 결정 과정을 공개했다.

열린 도지사실을 통해 현장의 목소리를 듣고 해법을 찾는 한편 앞으로 정책 수립과 실행 과정에서 도민 참여를 확대하고 제안 처리 결과도 알릴 계획이다.

AI 시대에 대응하기 위해 도정 전반에 AI를 접목하고 산업뿐만 아니라 교육, 생활 서비스, 행정까지 AI 전환을 확대한다. 조직개편을 통해 관련 추진체계를 마련하고 AI 기반 정책과 전략 수립에도 속도를 낼 방침이다.

전북도가 제시한 체감성장은 도민의 일자리와 소득, 생활이 실제로 나아지는 성장이다.

이를 위해 지역에서 기업이 성장하고 성과가 다시 투자로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 전북 안에서 중견기업과 대기업이 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

기업 성장사다리는 기존 4단계에서 6단계로 확대해 기술개발부터 판로와 투자까지 지원을 강화한다.

임기 내 매출 1000억원 이상 지역 대표기업 100개사 육성을 목표로 하고 지역성장펀드 자펀드 출자를 통해 총 1800억원 규모의 자펀드를 조성한다.

또 5조원 규모의 체감성장펀드를 단계적으로 준비하고 이 가운데 1조원 규모의 피지컬 AI·로봇 분야 펀드 조성을 검토한다. 전북성장주식회사 등 성장 선도기관 설립을 위한 타당성 검토와 후속 절차도 추진한다.

소상공인과 자영업자의 금융 부담을 완화하고 온라인 플랫폼 입점과 디지털 전환을 지원하는 '소상공인 디지털 고속도로'도 마련한다.

전북형 로컬프랜차이즈를 육성하고 전북페이 구상을 지역 소비와 매출 증대로 연결하는 한편 사회적경제기업의 판로와 건설 현장의 지역기업·지역 기자재 참여도 확대한다.

농업은 생산과 가공·유통·판매를 연계해 농어민 소득을 높이고 문화예술인의 창작 활동을 지원한다.

문화예술인 기본소득 도입과 기업 후원 확대를 검토하고 햇빛·바람소득마을과 연금도시 구상을 구체화해 주민이 발전사업에 참여하고 수익을 공유하는 구조를 마련할 계획이다.

미래산업 분야에서는 현대차의 새만금 투자를 뒷받침하기 위해 전력·용수·교통, 부지와 인허가 등을 지원하고 전북특별법 3차 개정 등 관련 입법의 연내 통과를 목표로 대응한다. '새만금 로봇·수소 메가특구'도 준비해 현대차와 협력기업의 투자가 원활하게 이뤄지도록 지원한다.

5년간 7368억원 규모의 피지컬 AI·로봇 국가 프로젝트를 계기로 연구개발과 실증 성과를 도내 제조현장으로 연결한다.

로봇산업 전략과 기업 도입 수요, 연구 기반을 마련하고 계약학과 등 대학·기업 협력을 통해 기술과 인재를 함께 육성한다.

민선 9기 출범 100일 브리핑[사진=전북자치도]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

반도체 소재·부품·장비 특화단지는 새만금·익산·완주를 중심으로 2027년부터 2031년까지 642억원을 투입하고 약 8300억원의 민간투자를 연계한다.

기업·대학·연구소를 연결해 화학소재 산업을 육성하고 장기적으로 반도체 팹 유치 기반까지 마련한다는 구상이다.

그린수소 플랫폼, 첨단로봇 파운드리, 농생명바이오는 정부의 지방주도 성장전략에 전북의 3대 성장엔진으로 반영됐다.

특히 그린수소·피지컬 AI·헴프 등 전북의 차별화된 분야를 정부 지원과 투자로 확대하고 미래대응기금과 연계한 투자 확대도 추진한다.

그린수소 플랫폼은 태양광·해상풍력을 수소 생산·활용으로 연결하고 에너지국 신설 등을 통해 에너지 생산과 첨단기업 유치를 지원한다.

첨단로봇 파운드리는 피지컬 AI 연구·실증을 생산으로 연결하며 농생명바이오는 식품·푸드테크와 바이오 분야로 성장 영역을 확대한다. 헴프산업은 관련 특별법 제정을 추진해 새로운 산업 기반을 선점한다는 계획이다.

2027년 국가예산 정부안에는 전북 예산 10조2349억원이 반영돼 정부안 기준 역대 최대 규모를 기록했다.

새만금과 첨단산업, 스마트 농식품 제조 등 미래 성장 신규사업이 포함됐으며 도는 국회 심의 과정에서 필요한 예산을 지키고 부족한 사업을 보완할 방침이다.

국립의학전문대학원 소재지가 남원으로 결정된 데 따른 후속 대응에도 나선다. 남원의료원을 국립중앙의료원 남원병원으로 전환하고 병상을 단계적으로 확충해 동남권 지역·필수의료 거점병원으로 육성할 계획이다.

2차 공공기관 이전에 대응하고 국제금융센터를 중심으로 금융기관·기업·인재를 집적해 전북 금융중심지 지정을 추진한다.

2036 전주 하계올림픽 유치를 위해 정부·정치권·시군·도민과 협력하고 새만금 국제공항과 고속도로·철도·국도·국지도·광역교통 등 SOC 확충에도 대응한다. 새만금 남북3축 도로의 예비타당성조사와 조기 건설도 추진한다.

이 지사는 "땀 흘려 일군 성과가 도민의 삶에 돌아갈 수 있도록 저부터 뛰며 끝까지 책임지겠다"며 "도민과 함께 체감성장을 이루고 세계와 함께 더 큰 전북을 만들겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com