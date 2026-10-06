정성주 김제시장, 민선 9기 비전 선포…"시민과 함께 새로운 4년"

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'시민동행' 시정철학 제시, 9개 분야 61개 공약 본격 추진

피지컬 AI·새만금 관광·공공기관 유치·생활밀착 정책, 성장기반 확대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 정성주 김제시장이 6일 민선 9기 출범 100일을 맞아 시민을 시정의 중심에 두는 '시민동행'을 핵심 가치로 제시하고 향후 4년간의 시정 방향과 61개 공약을 발표했다.

정 시장은 이날 비전선포식에서 민선 8기 동안 쌓아온 성과와 시정의 연속성을 바탕으로 '전북권 4대 도시로 웅비하는 김제'를 민선 9기 시정비전으로 이어가겠다고 밝혔다.

민선9기 공약및비전 선포식[사진=김제시]2026.10.06 gojongwin@newspim.com

민선 9기 시정은 '시민과 동행하고, 김제답게 성장하며, 성과로 답하는 시정'을 기본 방향으로 정하고 성장·연결·공감·체감을 시정가치로 제시했다.

이를 바탕으로 ▲혁신성장 지역경제 ▲모두행복 인구활력 ▲미래가치 해양항만 ▲희망실현 농업농촌 ▲함께누림 교육복지 ▲다시찾는 문화관광 등 6대 시정방침을 중심으로 시정을 운영할 계획이다.

민선 9기 공약은 9개 분야 61개 사업으로 김제의 미래 성장기반을 마련하는 사업과 시민 생활과 밀접한 정책을 균형 있게 담았다.

주요 사업으로는 구 김제공항부지를 활용한 피지컬 AI 생태계 조성, 새만금 핵심 관광자원을 연결하는 새만금 관광 메가 루트 조성, 새만금 연계 공공기관 유치 등을 추진해 새로운 성장동력을 확보한다.

또 청년 성장 빌드업 프로젝트와 우리동네 희망설계 플랜을 통해 청년의 성장과 지역 정착을 지원하고 주민이 직접 지역 변화를 만들어가는 기반도 강화한다.

농업 분야에서는 AI와 로봇 등 첨단기술을 접목해 농업의 경쟁력을 높이고 산업 영역을 확대한다. 시민 생활과 맞닿은 정책으로는 우리아이 입학축하금, 손주돌봄 지원, 어르신 간병비 지원, 소상공인 택배비 지원, 파크골프장 추가 조성 등을 추진한다.

시는 비전선포식을 계기로 61개 공약별 세부 이행계획을 구체화하고 사업 추진상황을 지속적으로 점검해 민선 9기 공약을 차질 없이 이행할 방침이다.

정성주 시장은 "민선 8기에 이어 민선 9기 출범 후에도 변함없는 성원과 믿음을 보내주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "민선 9기에도 김제 시민의 저력과 김제의 가치를 동력으로 '전북권 4대 도시로 웅비하는 김제'를 향해 한 걸음 더 나아가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com