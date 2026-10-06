파주시, 22일 취업박람회 개최...49개 기업 참여·430여 명 채용 예정

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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 취업박람회를 오는 22일 14시부터 16시까지 금촌다목적실내체육관에서 개최한다고 6일 밝혔다.

파주시청 전경.[사진=파주시]

시에 따르면 35개 기업은 박람회 당일 현장에서 직접 면접을 진행하고 현장 참여가 어려운 14개 기업은 온라인 채용관을 통해 구직자를 모집한다.

채용 예정 인원은 현장 채용 370여 명, 온라인 채용 60여 명 등이다.

주요 참여 기업인 파주시 대표 반도체 기업인 ㈜에이에스이(ASE) 코리아는 50명을 모집하며 디더블유테크놀러지 주식회사도 20명 이상 채용할 계획이다.

이 밖에도 사회적 기업 에덴하우스, 장애인 병행 채용 기업 새로운세상, 문산중앙병원, 경기산업, ㈜재능인쇄 등이 함께한다.

여성 친화 기업인 도미솔식품도 지난해에 이어 올해 다시 참여한다. 또 대규모 물류 인력을 모집하는 쿠팡을 비롯해 연구직을 채용하는 ㈜내츄럴코리아, 주식회사 듀오콤, ㈜삼성특수브레이크 등도 함께한다.

바리스타와 조리원 등을 모집하는 모큐수라 등 생산직뿐만 아니라 관리직이나 정비사·영업·간호사·방사선사 등 다양한 분야의 채용이 이뤄질 예정이다.

시 관계자는 "이번 박람회에서는 인공지능(AI)을 활용한 취업 지원 서비스도 운영한다"며 "구직자가 이력서를 스캔하면 경력과 보유 역량 등을 분석해 참여기업 중 적합한 기업을 추천받을 수 있어 자신에게 맞는 일자리를 더욱 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 도와줄 것"이라고 밝혔다.

skyimhan@newspim.com