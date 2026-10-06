장수군, 2028~2029년 국가예산 신규사업 43건 발굴

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핵심사업 43건 총사업비 4384억원, 국·도비 확보 목표 3661억원

대곡제 체류관광벨트 300억원·축산로봇 실증클러스터 500억원 등

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 2028~2029년 국가예산 확보를 위해 중장기 핵심사업 43건을 발굴하고 본격적인 대응에 나섰다고 6일 밝혔다.

군은 이날 군청 2층 회의실에서 최훈식 장수군수 주재로 민선 9기 출범 이후 처음으로 '2028~2029년 국가예산 신규사업 발굴 보고회'를 열고 부서별 신규사업의 추진 가능성과 국비 반영 전략을 점검했다.

국가예산 신규사업 보고회[사진=장수군]2026.10.06 gojongwin@newspim.com

이번에 발굴된 사업은 군민 정주여건 개선과 지역 자원을 활용한 미래 성장 기반 조성에 중점을 뒀다. 총 43건으로 총사업비는 4384억원이며 이 가운데 국·도비 확보 목표액은 3661억원이다.

주요 사업으로는 대곡제 체류관광벨트 조성사업 300억원, 피지컬 AI 기반 축산로봇 실증클러스터 구축사업 500억원, 재해위험개선지구 정비사업 190억원 등이 포함됐다.

보고회에서는 정부 사업별 추진 여건과 정책 연계 가능성, 국고 지원 필요성, 사업비 분담구조, 사전 행정절차 이행 여부 등을 점검하며 국가예산 반영을 위한 대응 방향을 논의했다.

군은 앞으로 발굴사업의 부처 반영 가능성을 높이기 위해 사업 타당성과 추진 가능성을 면밀히 검토하고 전북특별자치도와 중앙부처 의견을 수렴할 계획이다.

이를 토대로 정부 정책 방향에 부합하는 사업으로 구체화해 국가예산 확보에 대응한다는 방침이다.

최훈식 군수는 "지역의 지속가능한 성장 기반 구축과 안정적인 재정 운영을 위해 국가예산 확보가 무엇보다 중요하다"며 "발굴된 신규사업이 국가예산에 최대한 반영될 수 있도록 전 부서가 협력해 전략적으로 중앙부처 대응을 강화해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com