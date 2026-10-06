인천지역 중소기업, 중국 선전 '세계한인경제인대회' 참가

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400개 기업 6000여 명

세계한인경제인대회 홍보 포스터 [포스터=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 글로벌 한인 경제인 네트워크를 활용해 지역 중소기업의 중국 시장 진출과 판로 개척에 나선다.

인천시는 오는 8~11일 중국 선전에서 열리는 제30차 세계한인경제인대회에 참가한다고 6일 밝혔다.

대회와 연계해 열리는 '2026 KOREA Business Expo SHENZHEN'에서는 인천테크노파크 및 식품산업육성지원센터가 인천의 유망 기업과 함께 '인천기업 공동관'을 운영한다.

공동관에는 뷰티 기업 10곳과 종합 분야 10곳, 식품 분야 5곳 등 모두 25개 기업이 참여해 우수 제품과 기술력을 선보인다.

세계한인경제무역협회가 주최하는 이번 대회에는 국내외 400개 기업과 현지 바이어 300명, 월드옥타 회원 바이어 1000여명 등 모두 6000여명이 참여할 것으로 예상된다.

인천시는 K-뷰티와 K-푸드에 대한 관심이 높은 점을 활용, 이번 전시를 통해 지역 기업의 브랜드 인지도를 높이고 신규 판로를 확보한다는 계획이다.

또 '2025-2026 재외동포 인천 방문의 해'를 홍보하고 재외동포웰컴센터 등 인천의 주요 정책을 알리며 글로벌 한인 경제인들과의 협력도 강화할 방침이다.

김영신 인천시 국제협력국장은 "이번 대회를 통해 인천 기업의 우수성을 세계에 알리고 실질적인 비즈니스 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com