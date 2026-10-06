전남광주통합특별시 계란 '안전성' 검사…모두 이상무

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산란계 농장 93곳도 적합…생산부터 유통까지 안전성 확인

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 지역에서 유통되는 계란에 대한 안전성 검사에서 잔류물질과 미생물 등과 관련한 부적합 사례가 한 건도 나오지 않았다.

전남광주통합특별시는 6일 동물위생시험소가 지난 7~9월 지역 내 계란 포장업소 20곳과 수집업소 35곳 등 55곳을 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과 모두 기준에 적합했다고 밝혔다.

계란 안전성 검사. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.06 ej7648@newspim.com

이번 검사는 계란의 유통 과정에서 발생할 수 있는 위해 요인을 확인하기 위해 진행됐다. 살모넬라균을 비롯해 성상과 이물 및 부패 여부 등을 확인하는 미생물 검사를 비롯해 동물용의약품 12종과 농약 31종에 대한 잔류물질 검사를 실시했다.

검사 대상 계란에서는 미생물과 잔류물질 모두 기준을 초과한 사례가 없었다. 생산단계에서 실시한 안전성 검사에서도 이상이 확인되지 않았다.

앞서 동물위생시험소는 지난 7~8월 지역 산란계 농장 93곳에서 생산된 계란을 대상으로 살충제 등 안전성 검사를 진행했으며 이 역시 전부 적합 판정을 받았다.

생산 농장부터 포장·수집 등 유통 단계까지 연속적인 검사를 통해 지역에서 생산·유통되는 계란의 안전성을 확인한 셈이다.

정지영 전남광주통합특별시 동물위생시험소장은 "생산단계부터 유통단계까지 계란의 안전성을 지속적으로 점검하고 있다"며 "철저한 검사와 모니터링으로 시민들이 안심하고 소비할 수 있는 안전한 축산물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com