[프로야구] '1R 이윤성 2억5000만원' SSG, 2027 신인 11명 전원 계약 완료

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = SSG 랜더스가 2027 KBO 신인 드래프트에서 지명한 선수 11명과 입단 계약을 모두 마쳤다. 1라운드에서 선택한 좌완 투수 이윤성(마산고)은 계약금 2억5000만원에 사인했다.

SSG는 6일 "2027 KBO 신인 드래프트에서 지명한 신인 선수 11명 전원과 계약을 완료했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 프로야구 SSG 랜더스가 2027 KBO 신인드래프트에서 지명한 신인 11명 전원과 계약을 완료했다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

가장 많은 관심을 받은 선수는 이윤성이다. 최고 시속 150㎞의 빠른 공과 다양한 변화구를 구사하는 좌완 투수로, 뛰어난 근력과 체력까지 갖췄다는 평가를 받는다. SSG는 이윤성을 향후 청라돔 시대를 이끌 미래 자원으로 기대하고 있다.

계약을 마친 이윤성은 "명문 구단인 SSG에 올 수 있어 너무 행복하다. 1라운드에 지명된 만큼 열심히 준비해서 빠른 시일 내에 1군 무대에서 좋은 투구를 보여드리겠다"라고 소감을 밝혔다.

2라운드에서 지명한 우완 곽도현(부산공고)은 계약금 1억5000만원에 도장을 찍었다. 신장 195㎝의 좋은 신체 조건을 갖춘 곽도현은 최고 시속 148㎞의 빠른 공과 안정적인 경기 운영 능력이 강점으로 꼽힌다.

곽도현은 "SSG에 입단하게 돼 정말 기쁘고 설렌다. 믿고 선택해 주신 구단에 감사하다"라며 "프로에서 더 많이 배우고 부족한 부분을 채워 팀에 도움이 되는 선수가 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 2027 신인 드래프트에서 1라운드로 지명된 이윤성. [사진 = SSG 랜더스] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

나머지 지명 선수들과도 계약을 마쳤다. 3라운드 투수 용석민(경동고)은 1억원, 4라운드 투수 신형승(청원고)은 8000만원, 5라운드 외야수 장민제(충암고)는 7000만원에 계약했다.

6라운드 내야수 유은종(부산과학기술대)은 6000만원, 7라운드 투수 조용준(대구고)은 5000만원에 사인했다. 8라운드 투수 신동현(서울컨벤션고)과 9라운드 외야수 이시언(동국대)은 각각 4000만원, 10라운드 포수 왕지훈(중앙대)과 11라운드 투수 방재상(군산상일고)은 각각 3000만원에 계약을 완료했다.

SSG는 신인 드래프트에서 지명받지 못한 선수 가운데 7명을 육성선수로 영입하며 선수층 강화에도 나섰다. 투수 3명과 내야수 2명, 외야수와 포수 각 1명으로 특히 대학 무대에서 경험을 쌓은 선수들을 적극적으로 선발했다.

프로 무대를 향한 첫발을 내디딘 신인 선수들은 7일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 NC와의 홈 경기에 앞서 '하이 루키 데이' 행사에 참여해 팬들에게 첫인사를 건넬 예정이다.

wcn05002@newspim.com