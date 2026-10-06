전남광주교육청 사무관 17명 선발

AI 핵심 요약beta
- 광주청사, 6일 5급 승진대상 17명 확정했다
- 교육행정 14명 등 선발, 내년 1월 사무관 임용된다
- 사전연수와 역량평가로 통합교육청 중간관리자 뽑았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시교육청 광주청사가 통합교육청 출범 이후 처음으로 5급 승진임용 대상자 17명을 확정했다.
전남광주특별시교육청 광주청사는 6일 2027년 1월 1일자 5급 승진임용 대상자를 선발했다고 밝혔다.
직렬별로는 교육행정 14명과 시설 1명, 공업 1명, 전산 1명이다. 대상자들은 오는 11월 2일부터 27일까지 교육부 연수를 받은 뒤 내년 1월 5급 사무관으로 승진 임용된다.
이번 선발은 승진후보자명부와 역량평가를 각각 50%씩 반영했다. 역량평가는 업무실적기술서 15%와 보고서 15% 그리고 인터뷰 20%로 구성해 실무성과 정책기획 능력 및 조직관리 역량을 종합적으로 검증했다.
특히 교육청은 평가에 앞서 특별 사전연수를 마련했다. 실제 평가와 유사한 환경에서 보고서 작성과 1대 1 인터뷰 모의실습을 진행해 평가 대상자의 실전 대응력을 높이고 업무 공백도 최소화했다.
전남광주특별시교육청은 이번 인사를 통해 통합 이후 달라진 행정환경에 대응할 핵심 중간관리자를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전남청사 5급 승진 대상자는 이달 중순 선발 절차를 거쳐 발표할 예정이다.
김대중 교육감은 "이번에 선발된 중간관리자들은 전남광주 교육통합이라는 큰 전환기에서 K-교육특별시를 완성할 핵심적 역할을 하게 될 것"이라며 "공감과 소통의 리더십으로 교육현장의 변화와 혁신을 선도해 달라"고 말했다.
ej7648@newspim.com