전남광주교육청 사무관 17명 선발

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역량평가 비중 강화해 중간관리자 검증

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시교육청 광주청사가 통합교육청 출범 이후 처음으로 5급 승진임용 대상자 17명을 확정했다.

전남광주특별시교육청 광주청사는 6일 2027년 1월 1일자 5급 승진임용 대상자를 선발했다고 밝혔다.

전남광주통합특별시교육청 현판. [사진=박진형 기자]

직렬별로는 교육행정 14명과 시설 1명, 공업 1명, 전산 1명이다. 대상자들은 오는 11월 2일부터 27일까지 교육부 연수를 받은 뒤 내년 1월 5급 사무관으로 승진 임용된다.

이번 선발은 승진후보자명부와 역량평가를 각각 50%씩 반영했다. 역량평가는 업무실적기술서 15%와 보고서 15% 그리고 인터뷰 20%로 구성해 실무성과 정책기획 능력 및 조직관리 역량을 종합적으로 검증했다.

특히 교육청은 평가에 앞서 특별 사전연수를 마련했다. 실제 평가와 유사한 환경에서 보고서 작성과 1대 1 인터뷰 모의실습을 진행해 평가 대상자의 실전 대응력을 높이고 업무 공백도 최소화했다.

전남광주특별시교육청은 이번 인사를 통해 통합 이후 달라진 행정환경에 대응할 핵심 중간관리자를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전남청사 5급 승진 대상자는 이달 중순 선발 절차를 거쳐 발표할 예정이다.

김대중 교육감은 "이번에 선발된 중간관리자들은 전남광주 교육통합이라는 큰 전환기에서 K-교육특별시를 완성할 핵심적 역할을 하게 될 것"이라며 "공감과 소통의 리더십으로 교육현장의 변화와 혁신을 선도해 달라"고 말했다.

ej7648@newspim.com