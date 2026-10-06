전남광주특별시, 10월 한 달간 불법어업 합동단속

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어업지도선 17척 우심해역 배치…해수부·시군·해경 공조 강화

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 가을철 성어기를 틈탄 불법어업과 무면허 양식시설 설치 행위에 대한 집중 단속에 들어간다.

전남광주통합특별시는 6일 수산자원 보호와 어업질서 확립을 위해 10월 한 달간 해양수산부와 시군 및 해양경찰서 등 관계기관과 합동단속을 벌인다고 밝혔다.

특별시 불법 김양식장 합동단속. [사진=전남광주특별시] 2026.10.06 ej7648@newspim.com

가을철은 어선어업이 활발해지고 김 양식시설 설치가 본격화되는 시기로 불법조업과 무면허 양식시설 설치 가능성이 커지는 시기다. 통합특별시는 어업지도선 17척을 불법어업 우려가 높은 해역에 집중 배치해 현장 지도와 단속을 강화한다.

주요 단속 대상은 무허가 어선의 불법조업과 무면허 양식시설 설치를 비롯해 조업금지구역 침범과 어린 물고기 불법 포획 및 변형어구 사용 등이다.

해경과의 공조체계도 가동한다. 불법어업 우려 해역에 경비정을 배치하고 지자체와 해경이 공동 대응하는 한편 연안 선박교통관제시스템(VTS)에서 불법조업 의심 선박이 포착되면 어업지도선에 즉시 통보하는 체계를 운영한다.

전창우 전남광주통합특별시 친환경수산과장은 "무면허 김 양식은 합법적으로 생계를 이어가는 어업인에게 피해를 주고 해양질서와 안전까지 위협한다"며 "시군 및 해경과 함께 불법 양식시설을 근절하고 어업질서를 바로잡아 지속 가능한 수산업 기반을 지키겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com