전북교육청, 2028 대입제도 개편 대비 '학생부 기록' 컨설팅 운영

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15일~11월 10일 도내 일반고 20개교 대상, 학교 방문형 맞춤 컨설팅

공공입학사정관·대입지원관...교육과정·학생부 기록 대학 평가자 관점 진단

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 2028학년도 대입제도 개편에 대비해 도내 고등학교의 학교생활기록부 기록과 교육과정 운영 개선을 지원한다고 6일 밝혔다.

전북교육청은 오는 15일부터 내달 10일까지 도내 일반고 20개교를 대상으로 '대입 연계 학교생활기록부 컨설팅'을 운영한다.

전북교육청 전경{사진=뉴스핌DB]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

이번 컨설팅은 2028 대입에서 학교생활기록부(학생부) 평가가 학생부종합전형뿐만 아니라 교과전형과 정시까지 확대되는 데 대응하기 위해 마련됐다.

학생부 기록의 질을 일부 학교에 국한된 과제가 아닌 모든 고교의 공통 과제로 보고 현장 지원에 나선 것이다.

컨설팅에는 대학 입학사정관 출신 공공입학사정관과 전북 진로진학센터 소속 대입지원관이 참여해 각 학교를 직접 방문한다.

이들은 사전에 학교 교육과정 편성과 학생부 기록을 분석한 뒤 학생의 과목 선택권 보장 여부, 진로 연계의 적정성, 교과 세부능력 및 특기사항 등 학생부 기록의 구체성을 대학 평가자의 관점에서 진단한다.

특히 교장·교감 등 학교 관리자와 교사가 함께 컨설팅에 참여하도록 해 결과가 일회성 조언에 그치지 않고 학교 교육과정 운영과 학생부 기재 체계 개선으로 이어지도록 할 계획이다.

임산 중등교육과장은 "2028 대입에서는 교육과정과 수업·평가, 기록이 하나로 이어져야 한다"며 "선생님들이 학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 학생부에 충실히 담아낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com