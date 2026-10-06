양주시, '2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌' 개최

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 경기도, 지상작전사령부와 함께 오는 30일부터 11월 1일까지 광적면 가납리비행장에서 '2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌'을 개최한다고 6일 밝혔다.

양주시 '2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌' 홍보물. [사진=양주시]

올해로 6회째를 맞는 이번 축제는 첨단 드론·로봇 전시와 군 시범, 문화공연, 체험 프로그램 등으로 구성된다. 이번 행사는 경기도와 양주시, 지상작전사령부가 공동 주최하고 민관군 행사추진위원회가 주관한다.

개막일인 오는 30일에는 양주시립합창단과 양주시상공회 난타 공연을 시작으로 육군항공 축하비행, 수도방위사령부 모터사이클(MC) 퍼레이드, 의장대 시범, 군악대 공연, 특공무술 등이 펼쳐진다. 저녁에는 지상작전사령부와 제1군단 군악대 공연을 비롯해 민관군 상생음악회가 열리며 가수 마이진의 무대가 함께 진행되고 음악회 이후에는 대규모 드론라이트쇼가 진행된다.

오는 31일에는 육군 정보학교의 드론 전술 시범이 관람객들에게 공개된다. 광적면 보조무대에서는 광적면 주민자치 프로그램 발표회, 충효태권도 시범, 읍면동 주민 노래자랑 등 지역 주민이 참여하는 프로그램이 이어진다.

이날 저녁 음악회에는 가수 엣하트가 출연하며 공연 이후 드론라이트쇼와 함께 불꽃놀이가 축제의 밤을 장식할 예정이다.

폐막일인 11월 1일에는 육군 주력 기동헬기인 수리온 탑승 체험이 진행되며 같은 날 드론봇 경진대회 시상식과 폐막식도 열린다. 이날 수리온 헬기 탑승 체험은 오전 11시부터 오후 1시까지 운영된다.

축제 기간에는 장갑차와 수도방위사령부 모터사이클 탑승 체험을 비롯해 드론과 로봇을 직접 조종할 수 있는 30여 개 체험 프로그램이 운영되며 로봇 공연과 로봇 퍼레이드도 관람할 수 있다. 방문객 편의를 위한 셔틀버스도 확대 운행해 양주문화예술회관과 백석생활체육공원 임시주차장을 행사장과 연결하는 중형 셔틀버스 8대를 배치하며 운행 간격은 2~30분이다.

양주시 관계자는 "드론과 로봇 등 첨단 기술을 체험하고 민관군 화합을 확인할 수 있는 행사가 될 것"이라며 "방문객들이 안전하고 편리하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com