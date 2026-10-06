전주 어진박물관, 외국인 '스마트글래스 다국어 도슨트' 시범 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7~9일 매일 오후 1~5시 운영, 영어·중국어 등 11개 언어 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시 어진박물관이 외국인 관람객의 전시 이해도를 높이기 위해 스마트글래스를 활용한 다국어 도슨트 서비스를 선보인다고 6일 밝혔다.

어진박물관은 오는 7~9일 매일 오후 1~5시 외국인 관람객을 대상으로 '스마트글래스 다국어 도슨트 서비스'를 시범 운영한다.

전주 어진박물관이 스마트글래스를 활용한 다국어 도슨트 서비스 시범 운영에 들어갔다.[사진=전주시]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

이번 시범운영은 전북콘텐츠코리아랩의 '2026년 창·제작자 시제품 제작지원사업'의 일환으로 추진된다. 케이브릿지랩스가 XR 콘텐츠 및 서비스 구축·운영을 담당하고 어진박물관은 콘텐츠 제공과 감수, 실증 장소를 제공한다.

'XR 다국어 도슨트 서비스'는 영어와 중국어를 비롯해 11개 언어를 지원한다. 관람객이 전시실 내 QR코드를 스캔하면 별도 앱 설치 없이 휴대폰과 연결된 스마트글래스 화면에 증강현실(AR) 방식의 도슨트 영상이 재생된다.

기존 AR 서비스처럼 스마트폰을 직접 들고 촬영해야 하는 불편을 줄여 관람객이 보다 편리하게 전시를 감상할 수 있을 것으로 기대된다.

외국인 관람객의 참여를 높이기 위한 미션형 콘텐츠와 풍년제과 본점 연계 이벤트도 진행한다. 모든 콘텐츠를 체험한 뒤 설문조사에 참여한 관람객에게는 한정판 '한글 각인 수제 초코파이'를 기념품으로 제공한다.

하재식 전주시 국가유산관리과장은 "이번 시범운영을 통해 외국인 관람객들이 언어의 장벽 없이 우리 전통 초상화와 박물관의 가치를 깊이 있게 이해하길 바란다"며 "시범운영 기간 집계된 관람객 의견은 향후 디지털 콘텐츠 개발에 적극 활용할 계획"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com