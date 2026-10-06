HD현대중공업, 래싱프리 기술 적용한 세계 최초 컨테이너선 인도

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포터블벤치 개발 설계 문제 해결

안정성 향상 해양오염 위험 감소

[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 컨테이너를 일일이 고정하던 작업이 사라졌다. HD현대가 작업자 고박을 없앤 신개념 컨테이너선을 선박 인도 현장에 적용했다.

HD현대는 최근 래싱프리(Lashing Free) 기술을 부분 적용한 프랑스 선사의 1만3000TEU급 컨테이너선을 인도했다고 6일 밝혔다. 래싱프리 기술을 적용한 컨테이너선이 인도된 것은 세계 최초다.

HD현대중공업 '래싱프리(Lashing Free)' 기술을 적용한 13,000TEU급 컨테이너선의 해상 시운전 모습[사진=HD현대중공업] 2026.10.06

래싱프리는 작업자가 래싱 장비로 컨테이너를 직접 고정하는 고박 작업을 없앤 기술이다. 컨테이너를 화물창 내부에서 수직으로 정렬하는 셀가이드를 갑판 상부까지 확장해 컨테이너를 안정적으로 지지하는 방식이다.

HD현대중공업은 래싱프리 기술을 구성하는 요소를 독자 개발하고 실증했다. HD현대삼호는 해당 기술을 적용한 선박의 상세 설계와 건조를 맡았다.

기존 대형 컨테이너선은 셀가이드가 갑판까지 이어지도록 설계하기 어려웠다. 대형 해치커버가 셀가이드의 연장 경로를 막기 때문이다.

HD현대중공업은 셀가이드 사이에 설치할 수 있는 표준형 포터블벤치를 개발해 이 문제를 해결했다. 포터블벤치는 갑판 위 컨테이너의 하중을 받아 선체로 전달하는 구조물이다.

포터블벤치는 40피트 컨테이너와 같은 규격으로 제작됐다. 항만에서 컨테이너를 운반하는 크레인으로 설치와 해체가 가능해 터미널 작업의 자동화에도 활용할 수 있다.

셀가이드 범위를 벗어난 컨테이너를 고정하기 위해 트위스트락 루팅 시스템도 적용했다. HD현대중공업이 개발한 이 기술은 컨테이너를 선체 구조에 단단히 체결하는 방식이다.

HD현대에 따르면 래싱프리 컨테이너선은 기존 같은 선종과 비교해 갑판 위에 적재할 수 있는 화물 중량이 10% 이상 늘었다. 파도와 바람이 강한 해상에서도 컨테이너를 안정적으로 지지해 화물 유실과 해양오염 위험을 줄일 수 있다는 설명이다.

HD현대는 지난 9월 시운전에서 기존 해치커버와 래싱브리지를 사용하는 선박보다 운항 중 진동이 크게 줄어든 것도 확인했다. 현재는 방수 기능을 더한 차세대 래싱프리 기술을 개발하고 있다.

류홍렬 HD현대중공업 기술본부장(부사장)은 "새로운 컨테이너 운송 기술을 향후 중소형 선박까지 확대 적용할 계획"이라며 "안전성과 적재 효율, 자동화 등 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 기술 개발을 이어가겠다"고 말했다.

HD현대중공업의 래싱프리 기술은 2024년 국제해사기구(IMO) 산하 화물·컨테이너 운송 전문위원회(CCC) 제10차 회의에서 컨테이너 유실 방지 조치와 관련한 대한민국 대표 기술로 소개됐다. 국내외에서 다수의 지식재산권으로 등록됐으며, 올해 장영실상 수상 제품으로도 선정됐다.

news2349@newspim.com