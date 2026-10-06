전주시, 탄소·AI 미래 신산업 '산학연 협력' 인프라 확충

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탄소복합체 가상공학센터 8일 개소, 221억원 규모 기업 기술개발 지원

전북대 산학융합플라자 준공 임박, 276억원 투입 피지컬 AI 테스트베드

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 탄소산업과 인공지능 등 미래 신산업 육성을 위한 산학연 협력 인프라 확충에 속도를 내며 지역기업의 기술개발과 사업화 지원 기반을 강화한다고 6일 밝혔다.

시는 지역기업의 기술혁신을 지원할 신산업 거점인 '탄소복합체 가상공학센터'와 '전북대 산학융합플라자'를 순차적으로 개관·준공할 예정이다.

전북대 산학융합플라자[사진=전주시]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

전주대학교가 제공한 공학실습동 부지에 연면적 약 1521㎡, 지상 3층 규모로 조성된 탄소복합체 가상공학센터는 탄소 소재·제품, 안전보호 관련 제품, 복합소재 등 가상공학 플랫폼 활용 제품군의 시뮬레이션 데이터베이스(DB) 구축과 시험인증, 실증평가, 제품개발 등을 지원할 전용 장비와 인프라를 갖춘다.

산업통상부 가상공학플랫폼 구축사업을 기반으로 조성된 이 센터는 다이텍연구원 전북분원이 주관했으며 총사업비 221억원이 투입됐다. 이 가운데 국비 130억원, 전주시와 전북특별자치도가 각각 30억원의 건축비를 지원했다.

특히 가상공학 시뮬레이션 소프트웨어를 활용해 탄소 관련 소재·부품·제품의 개발 과정을 가상환경에서 사전 검토할 수 있어 기업의 개발 기간과 비용을 줄이고 기술 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 센터는 오는 8일 개소식을 갖고 본격적인 기업 지원에 들어간다.

전북대학교 공과대학 부지에 연면적 1만1170㎡, 지하 1층~지상 9층 규모로 조성 중인 전북대 산학융합플라자도 준공을 앞두고 있다.

총사업비 276억원이 투입된 산학융합플라자는 국비 176억원, 도비 50억원, 시비 50억원을 들여 기업·대학·연구기관 간 협업을 활성화하고 지역기업의 성장을 지원하는 산학연 협력 거점으로 조성되고 있다.

특화산업 분야 연구시설과 지역기업의 성장 및 입주를 지원하는 기업 공간 등이 들어서며 전주시가 중점 육성하는 피지컬 AI 분야 테스트베드와 기업 활용 공간도 마련될 예정이다. 이를 통해 지역기업이 대학의 연구·기술 인프라를 활용하고 새로운 기술과 제품을 실증할 수 있는 기반이 될 전망이다.

시는 올해 구축되는 두 시설을 기술개발부터 실증, 사업화, 인재 양성까지 연계 지원하는 산학연 협력 거점으로 안착시켜 지역기업의 기술혁신과 미래 신산업 경쟁력 강화에 집중할 방침이다.

권기준 전주시 신성장산업과장은 "탄소복합체 가상공학센터와 전북대 산학융합플라자는 지역기업의 기술혁신과 성장을 지원하고 대학·연구기관과 기업 간 협력을 촉진하는 핵심 인프라"라며 "이를 기반으로 지역기업의 경쟁력을 높이고 전주시 미래 신산업 성장과 지역경제 활성화를 이끌겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com