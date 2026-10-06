강진만 춤추는 갈대축제 24일 개막...생태체험·가족 프로그램 다채

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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 가을 정취를 만끽할 수 있는 강진만 갈대축제를 생태와 가족 중심의 체험형 축제로 선보인다.

강진군은 6일 제11회 강진만 춤추는 갈대축제를 오는 24일부터 11월 1일까지 강진만 생태공원 일원에서 개최한다고 밝혔다.

제10회 강진만 춤추는 갈대축제. [사진=뉴스핌 DB]

축제장에는 드넓은 갈대밭을 따라 산책로와 사진 촬영 공간이 마련된다. 낮에는 황금빛 갈대 물결을 감상하고 해질 무렵에는 강진만 노을과 어우러진 가을 풍경을 즐길 수 있다.

가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 강화한다. '강진만생태탐험대'는 어린이와 가족이 탐험대원이 돼 갈대밭과 습지 등을 살펴보며 큰고니와 짱뚱어 등 강진만의 생태자원을 직접 알아보는 체험 프로그램이다.

자원순환과 환경보호를 주제로 한 체험도 운영한다. 일상에서 버려지는 재료를 활용해 작품을 만드는 프로그램을 통해 자연과 공존하는 축제의 의미를 전달할 예정이다. 축제장 분리배출과 친환경 운영도 강화한다.

생태체험관과 생태홍보관에서는 천연기념물과 멸종위기 야생동식물 등 강진만의 생태환경을 살펴볼 수 있다. 가상체험시설과 실내 탐조 공간 등도 마련해 어린이들의 생태 이해를 돕는다.

군민 참여 프로그램도 준비했다. 주민들이 직접 공연과 화합 프로그램에 참여해 관광객과 함께 어우러지는 축제 분위기를 조성한다. 어린이 키즈존과 어린이 공연도 운영해 가족 단위 방문객의 즐길거리를 확대한다.

강진원 강진군수는 "아이와 부모가 함께 머물고 소통하며 가을날의 추억을 쌓는 따뜻한 축제로 만들겠다"며 "남해안 최고·최대 생태축제를 맘껏 즐기길 기대한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com