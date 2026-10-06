프랜차이즈 성장 온도차…가맹점 매출은 제자리인데 본사는 증가세

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

리더스인덱스, 8개 업종 258개 브랜드 분석 자료 발표

외식 본부 매출 4.6% 증가…가맹점 평균매출은 2.6% 감소

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 주요 프랜차이즈 가맹본부와 가맹점의 매출 성장세가 엇갈렸다. 최근 2년간 본부 매출은 2.9% 늘었지만 가맹점 평균매출 증가율은 0.6%에 그쳤다. 외식과 편의점에서는 본부 매출이 증가하는 동안 개별 점포 매출은 줄었다.

6일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 8개 주요 프랜차이즈 업종의 258개 브랜드를 분석한 결과, 가맹본부 매출 합계는 2023년 59조348억원에서 지난해 60조7578억원으로 2.9% 증가했다.

2023~2025년 가맹본부 및 가맹점 매출액 변화 [도표=리더스인덱스 제공]

같은 기간 가맹점 평균매출은 3억2332만원에서 3억2538만원으로 0.6% 늘었다. 가맹점 수는 11만7058곳에서 11만6302곳으로 0.6% 감소했다. 점포 수와 점포당 매출 모두 큰 변화 없이 정체된 모습이다.

이번 분석은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템과 전자공시시스템 자료를 바탕으로 진행했다. 화장품과 패스트푸드, 치킨, 외식, 편의점, 제과제빵, 커피·음료, 피자 가운데 2023~2025년 실적을 비교할 수 있는 브랜드를 대상으로 했다.

◆외식·편의점, 본부 매출 늘고 점포 매출 줄어

본부와 가맹점의 매출 증가율 차이가 가장 큰 업종은 외식이었다. 본부 매출이 2년간 4.6% 증가한 반면 점포 평균매출은 2.6% 감소했다. 두 증가율의 격차는 7.2%포인트(p)다.

편의점도 본부와 점포의 흐름이 달랐다. 본부 매출은 2.8% 늘었지만 점포 평균매출은 3.9% 줄었다.

제과제빵과 커피·음료는 본부 매출 증가율도 각각 0.7%, 0.4%에 머물렀다. 가맹점 평균매출은 각각 1.9%, 0.5% 감소했다.

국내 주요 프랜차이즈업계 매출액 영업이익 변화 [도표=리더스인덱스 제공]

◆명륜진사갈비·설빙, 본부와 점포 성장세 엇갈려

브랜드별로는 명륜진사갈비와 설빙 등의 차이가 두드러졌다. 명륜진사갈비 운영사 명륜당의 매출은 2023년 2508억원에서 지난해 4493억원으로 79.2% 증가했다. 반면 명륜진사갈비 가맹점 평균매출은 9억4235만원에서 7억3080만원으로 22.4% 감소했다.

설빙 가맹본부 매출은 261억원에서 834억원으로 219.3% 늘었다. 같은 기간 점포 평균매출은 4억5116만원에서 4억3733만원으로 3.1% 줄었다.

더벤티 운영사 에스앤씨세인의 매출도 919억원에서 992억원으로 7.9% 증가했지만, 가맹점 평균매출은 2억3001만원에서 2억2180만원으로 3.6% 감소했다.

화장품은 조사 대상 4개 브랜드의 본부 매출이 2925억원에서 3755억원으로 28.4% 늘어 업종 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 다만 전통적인 브랜드숍 가맹점 수는 대체로 감소했다.

토니모리 가맹점은 111곳에서 82곳으로, 세레니끄는 17곳에서 15곳으로 줄었다. 스킨푸드는 19곳에서 7곳으로 감소했으며 셀비오는 13곳을 유지했다.

nrd@newspim.com