안산시 '제8회 안산국제아트쇼' 13일 개막...국내외 작가 268명 참여

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'산업과 예술이 만나다-도시의 기억·미래의 풍경' 주제로 1900여 점 전시

피카소·요시토모 나라 등 해외 거장 작품 특별전·라이브 드로잉·체험 풍성

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 13일부터 18일까지 사흘간 안산문화예술의전당 화랑전시관에서 국내외 작가 268명이 참여하는 역대 최대 규모의 '제8회 안산국제아트쇼'를 개최한다고 6일 밝혔다.

제8회 안산국제아트쇼 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

시에 따르면 안산미술협회가 주최하고 안산시와 안산시의회가 후원하는 이번 미술 장터(아트페어)에는 국내 작가 240명과 해외 작가 28명이 참여해 총 1900여 점의 독창적인 미술 작품을 선보인다.

올해 전시 주제는 '산업과 예술이 만나다-도시의 기억·미래의 풍경'이다. 1977년 반월특수지역 지정 이후 대한민국 대표 산업도시로 변모해 온 안산의 역사를 돌아보고 성호 이익의 실학정신과 단원 김홍도의 예술적 유산을 오늘날의 첨단 산업 문화와 접목해 도시의 미래상을 예술적 시각으로 재해석했다.

전시 현장에서는 눈으로 즐기는 감상을 넘어 관람객이 직접 참여하는 체험형 프로그램이 다채롭게 펼쳐진다.

13일 오후 5시 개막식에서는 유명 그래피티·거리예술 작가 닌볼트의 야외 라이브 드로잉 퍼포먼스가 진행된다. 또한 미술 재료의 변천사를 한눈에 보는 미술화방 전시, 칠보공예 체험 등 온 가족이 즐길 수 있는 미슬 체험 부스가 전시장 전역에서 운영된다.

해외 거장들의 작품을 만날 수 있는 특별전도 눈길을 끈다. 제4전시장에서는 파블로 피카소의 입체주의(큐비즘) 계열 대표작을 비롯해 스테파노 라짜리, 로셀라 바스타, 대런 쿡, 부기 몰리, 요시토모 나라 등 세계적인 작가들의 수작이 대거 전시된다.

아울러 전시 현장에서는 마음에 드는 작품을 관람객이 직접 소장할 수 있는 미술품 현장 매매 기회도 제공돼 미술의 대중화와 지역 미술시장 저변 확대에 기여할 것으로 보인다.

이민근 안산시장은 "이번 안산국제아트쇼는 안산이 걸어온 산업화의 발자취를 예술적 영감으로 승화시키고 다가올 미래 도시의 모습을 함께 그려보는 뜻깊은 장"이라며 "많은 시민과 관람객들이 국내외 명작을 가까이서 접하고 미술을 일상 속에서 편안하게 즐기시길 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com