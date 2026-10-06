10월 토요일마다 제천예술의전당 들썩인다…댄스부터 서커스·무술까지

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10·17·24일 여름광장서 가족 프로그램…공연·체험 무료



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =깊어가는 가을, 충북 제천예술의전당 여름광장이 가족 단위 시민들의 주말 나들이 공간으로 변신한다.

제천예술의전당은 오는 10일과 17일, 24일 매주 토요일 여름광장에서 시민 누구나 무료로 참여할 수 있는 가족 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.

제천예술의전당[사진=제천시] 2026.10.06 choys2299@newspim.com

이번 행사는 제천예술의전당 여름광장을 단순히 공연을 관람하는 공간을 넘어 시민들이 일상에서 편하게 찾아와 공연과 체험, 휴식을 함께 즐길 수 있는 열린 문화공간으로 활성화하기 위해 마련됐다.

첫 프로그램은 10일 열리는 '모두의 댄스파티'다.

전문 댄스팀의 공연과 시민 참여형 댄스 체험이 이어지며, 남녀노소 누구나 함께 춤을 즐길 수 있도록 구성됐다.

17일에는 '서커스가 있는 가을소풍'이 펼쳐진다.

서커스와 비눗방울 공연을 비롯해 풍선 예술, 아카펠라 등 가족 단위 관람객이 광장에서 가볍게 즐길 수 있는 다양한 공연이 마련된다.

24일에는 무술 시범단 공연과 체험 프로그램이 진행된다.

전문 무술 시범단의 역동적인 공연을 관람한 뒤 시민들이 직접 무술 동작을 배워보는 등 관람과 체험을 결합한 프로그램으로 운영된다.

공연뿐 아니라 광장에 오래 머물며 가을을 즐길 수 있는 상시 체험도 마련된다.

제천예술의전당 관계자는 "공연이 있는 날뿐만 아니라 시민들이 언제든 편하게 찾아와 쉬고 즐길 수 있는 공간으로 광장을 만들어 가고자 한다"며 "가족, 친구와 함께 가을 주말 제천예술의전당 여름광장에서 다양한 프로그램을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com