시흥시, 2조 922억원 규모 제3회 추경예산안 편성...시의회에 제출

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일반회계 1조 8440억원·특별회계 2482억원...1467억원 증액

교육·의료·교통 인프라 구축 및 민생·복지안전망 강화에 중점

임병택 시장 "대도시 성장 동력 확보 및 지역경제 활성화 총력"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 2026년도 제2회 추가경정예산 대비 1467억 원(7.5%) 증액된 2조 922억 원 규모의 제3회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 6일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 추경예산안은 일반회계 1조 8440억 원, 특별회계 2482억 원 규모로 구성됐다. 시는 인구 60만 대도시 진입에 맞춰 교육·의료·교통·환경 등 핵심 기반시설을 대폭 확충하고 위축된 지역경제 회복과 사회안전망 강화를 적극 지원하는 데 주력했다.

사업별 주요 예산 반영 현황을 보면 대도시 기반 인프라 구축을 위해 ▲장현1초 학교복합시설 건립 93억 원 ▲월곶 공유수면 매립 55억 원 ▲배곧서울대학교병원 건립 지원 32억 원 ▲매화역 건설사업 18억 원 ▲양달천 하천개선사업 10억 원 등이 편성됐다.

이와 함께 취약계층 지원과 시민 교통 부담 완화 등 복지·민생 예산으로 ▲기초연금 179억 원 ▲주거급여 52억 원 ▲중증장애인 활동지원 42억 원 ▲대중교통비 환급 지원(K-패스·The경기패스) 41억 원 ▲영유아 보육료 28억 원 ▲청년기본소득 10억 원 ▲출생축하금 2억 원 등을 증액 반영했다.

임병택 시흥시장은 "어려운 세수 여건 속에서도 대도시 성장 기반이 될 핵심 현안 사업들은 차질 없이 추진될 수 있도록 예산을 집중 배정했다"며 "지역경제 유발 효과를 높이고 시민 일상을 두텁게 보살피는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

시는 이번 제3회 추가경정예산안은 오는 13일 개회하는 제339회 시흥시의회 임시회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이라고 전했다.

1141world@newspim.com