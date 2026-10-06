전주시의회, 원동 창고 화재 피해 현장 점검...신속 복구지원 논의

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최주만 의장·이성국 문화경제위원장 등 시의원 7명 화재 현장 방문

저장창고 전소 피해 상황 확인, 안전점검 및 후속 지원책 마련 당부

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회가 전주시 덕진구 원동에서 발생한 배 저장창고 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 신속한 복구와 지원 대책 마련에 나섰다고 6일 밝혔다.

최주만 의장과 이성국 문화경제위원장, 경현철, 김성규, 신동이, 은영표 의원 등은 전날 화재 현장을 방문해 저장창고 전소 등 피해 상황을 살펴보고 향후 지원 방안을 논의했다.

최주만 전주시의회 의장 일행이 원동 창고 화재 현장을 점검하고 지원 대책을 논의하고 있다.[사진=전주시의회]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

의원들은 현장에서 피해 관계자들의 애로사항을 청취하고 원활한 수습과 복구를 위한 지원책 마련과 함께 관내 저장시설 및 화재 취약지역에 대한 안전관리 강화 필요성을 확인했다.

이성국 문화경제위원장은 "철저한 원인 규명과 함께 유사한 화재가 재발하지 않도록 관내 저장시설과 취약 지역에 대한 안전 점검 및 대책 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

최주만 의장은 "갑작스러운 화재로 큰 피해를 입은 관계자들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "피해 시설이 원활하게 복구되고 관계자들이 일상을 회복할 수 있도록 필요한 지원 대책을 꼼꼼히 살피겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com