군포시, 시민의 날 맞아 '2026 군포올래 행복축제' 개최

10월 16일~24일 도심 주요 거점서 1주차·2주차 분산 개최

한대희 시장 "시민 누구나 일상 속에서 문화와 배움의 즐거움 누리길"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 제38회 군포시민의 날을 기념해 하반기 주요 축제를 하나로 결합한 가을 통합 축제 '2026 군포올래 행복축제'를 오는 16일부터 24일까지 개최한다고 6일 밝혔다.

2026 군포올래 행복축제 홍보물. [사진=군포시]

시는 개별적으로 추진되던 하반기 행사를 단일 브랜드로 통합하고 시민 접근성을 확보하기 위해 축제 기간을 1주차(시민화합·문화예술 주간)와 2주차(독서·평생학습 주간)로 나눠 군포국민체육센터, 산본로데오거리, 평생학습마을 등 주요 도심 거점에서 분산 진행한다.

축제의 개막을 알리는 1주차 핵심 행사는 16일 군포국민체육센터 축구장에서 열린다. 오후 6시 30분 시민대상 시상식을 포함한 기념식을 시작으로 캘리그라피 퍼포먼스가 어우러진 민선 9기 비전선포식이 진행된다. 이어 오후 7시부터는 시립합창단 공연과 함께 가수 김연자, 에녹 등이 출연하는 축하공연이 무대를 장식한다.

주말인 17일과 18일에는 산본로데오거리에서 생활문화동호회 공연과 수공예 마켓이 연계된 '생활문화축제(17~18일)' 및 '공예문화축제(17일)'가 개최된다. 18일 오후 1시에는 수리사에서 전통 국악과 대중음악이 어우러지는 '산사음악회'가 열린다.

2주차인 24일에는 독서와 배움을 주제로 한 행사가 펼쳐진다. 궁내동 문화의거리 및 야외도서관 일원에서는 지역서점 연계 체험형 '군포독서대전'이 열리며 평생학습마을에서는 동아리 체험 및 전시 프로그램으로 구성된 '평생학습축제'가 진행된다.

한대희 군포시장은 "시민의 날을 기념해 일상 가까운 곳에서 문화와 배움을 함께 즐길 수 있는 통합 축제를 준비했다"며 "이번 축제가 시민 여러분께 즐거움을 선사하고 군포의 미래 비전을 함께 나누는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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