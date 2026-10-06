고창군 "2026년산 공공비축미곡 8591톤 매입"

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산물벼 6일~11월 30일 우선 매입, 포대벼 10월 말부터 순차 진행

중간정산금 40㎏당 4만 원→6만 원 인상, 신동진·수광1 품종 매입

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 수확기 농가의 안정적인 판로 확보와 영농자금 부담 완화를 위해 2026년산 공공비축미곡 8591톤 매입에 나선다고 6일 밝혔다.

올해 공공비축미곡 매입은 농가 편의를 위해 산물벼부터 진행된다. 산물벼는 6일부터 11월 30일까지 미곡종합처리장(RPC)과 벼 건조·저장시설(DSC)에서 매입하며 포대벼는 10월 말부터 지정된 정부양곡창고에서 매입을 시작할 예정이다.

고창군이 공공비축미곡 매입을 시작했다.[사진=고창군]2026.10.06 gojongwin@newspim.com

매입 품종은 '신동진'과 '수광1'이며 산물벼는 '신동진'만 매입한다. 특히 올해부터 기존 매입품종인 '수광'이 '수광1'로 변경돼 출하 농가의 주의가 필요하다. '수광'과 '수광1'은 서로 다른 품종으로 기존 '수광'은 올해 매입 대상에서 제외된다.

매입 대상이 아닌 품종을 출하하다 적발될 경우 해당 농가는 다음 연산부터 3년간 공공비축미곡 매입 참여가 제한된다. 기존 5년에서 제한기간이 완화됐으며 올해는 2023년부터 2025년 사이 품종검정 위반으로 매입 참여가 제한된 농가도 대상에서 제외된다.

포대벼는 농산물 검사기준에 맞는 40㎏ 또는 800㎏ 규격의 새 포장재를 사용해야 한다. 헌 포장재나 규격에 맞지 않는 포장재를 사용할 경우 매입이 불가능한 만큼 농가에서는 출하 전 포장재 상태와 규격을 확인해야 한다.

올해는 농업인의 수확기 영농자금 부담을 줄이기 위해 중간정산금도 인상했다. 지난해 40㎏ 기준 4만 원이었던 중간정산금은 올해 6만 원으로 2만 원 인상됐으며 수매 직후 지급된다.

최종 매입가격은 10~12월 전국 평균 산지쌀값을 기준으로 결정되며 연말까지 최종 정산을 마무리할 예정이다.

고창군 관계자는 "한 해 동안 애쓴 농업인들의 결실이 안전하게 수매될 수 있도록 관계기관과 협력해 현장 안전관리와 출하 질서 유지에 최선을 다하겠다"며 "농업인과 관계자들도 안전수칙을 철저히 준수하고 현장 안내에 적극 협조해 주시길 바란다"고 당부했다.

gojongwin@newspim.com